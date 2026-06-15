O ex-técnico do Manchester United, Rúben Amorim, conseguiu um novo emprego

Ruben Amorim é o novo técnico do AC Milan, segundo informou Fabrizio Romano na manhã desta segunda-feira. O ex-técnico do Manchester United está prestes a assinar contrato em Milão.

O técnico português finalmente conseguiu um novo cargo desde que deixou o Manchester United em janeiro. Ele substitui Massimiliano Allegri, que foi demitido devido a resultados decepcionantes.

Amorim foi demitido pelo Manchester United no início de janeiro, sendo substituído por dois jogos pelo técnico interino Darren Fletcher. Em seguida, Michael Carrick assumiu o comando e os Red Devils conseguiram um honroso terceiro lugar, garantindo assim a vaga na Liga dos Campeões.

O Milan, porém, não conseguiu o mesmo, o que levou a diretoria a intervir. O gigante italiano terminou em um decepcionante quinto lugar, tendo que se contentar com a Liga Europa.

O técnico de 41 anos está prestes a assinar um contrato, supostamente por duas temporadas, com opção de renovação por mais um ano.

O ex-técnico do Braga e do Sporting CP supera, assim, nomes como Matthias Jaissle (Al-Ahli) e Sebastian Hoeness (Stuttgart). Ambos também foram fortemente associados ao cargo de técnico principal em Milão.

Outro nome que surgiu com frequência foi o de Oliver Glasner. O ex-técnico do Crystal Palace também era um candidato importante, mas acabou ficando de fora.