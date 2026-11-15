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Por causa de supostas ressalvas do ex-técnico da seleção alemã Julian Nagelsmann, a jovem promessa Brajan Gruda aparentemente foi impedida de estrear mais cedo pela Alemanha.

Segundo uma reportagem da Sky, o jeito "despreocupado, às vezes atrevido de forma positiva e ingênuo" do jogador de ataque do RB Leipzig nem sempre agradava a Nagelsmann. Na época, a comissão técnica do ex-treinador da seleção alemã teria passado a considerar que convocações e participações regulares na seleção principal ainda seriam prematuras para o jogador, hoje com 22 anos.

Gruda recebeu apenas uma convocação de Nagelsmann para a seleção alemã. No empate em 0 a 0 com a Ucrânia, em junho de 2024, pouco antes da Eurocopa disputada em casa, ele integrou o elenco, mas passou os 90 minutos no banco de reservas. Depois disso, Nagelsmann não voltou a convocar o ponta.

Somente depois que Nagelsmann teve de deixar o cargo em consequência do desempenho ruim na Copa do Mundo de 2026 e foi substituído por Jürgen Klopp, a situação mudou para Gruda. O novo técnico da seleção alemã já queria convocá-lo para os primeiros jogos da Liga das Nações, no fim de setembro, mas uma distensão muscular abdominal do atacante frustrou os planos pouco antes da convocação.

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Na última sexta-feira, Gruda finalmente estreou pela seleção principal da Alemanha. Na vitória por 3 a 1 sobre a Sérvia pela Liga das Nações, ele foi o grande destaque em campo e marcou, entre outros, o gol que fez o placar chegar a 3 a 0, após uma bela jogada individual de mais de 50 metros.

Getty Images

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O que Jürgen Klopp disse sobre a atuação de Brajan Gruda após o jogo contra a Sérvia?

Por isso, ele recebeu muitos elogios de Klopp. "Isso é uma loucura", comemorou o técnico da seleção alemã após o apito final, antes de demonstrar pena de Petar Sukacev, adversário direto de Gruda: "O lateral-esquerdo é um coitado!"

Antes mesmo da partida contra a Sérvia, Klopp já havia elogiado muito o jogador de ataque habilidoso no drible: "Ele é um jogador fantástico, que ainda não explorou todo o seu potencial. Nem precisa fazer isso nessa idade, mas deu muitos sinais positivos."

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No próximo jogo, na segunda-feira, contra a Holanda, Gruda pode voltar a ser titular. Afinal, a seleção alemã precisa vencer a equipe holandesa na última rodada da Liga das Nações para ainda se classificar às quartas de final.

Atualmente, a Alemanha ocupa apenas o terceiro lugar na tabela, atrás da Holanda e da Grécia. Três pontos são suficientes para garantir a classificação. Em caso de empate, dependerá de uma vitória da Sérvia sobre a Grécia no jogo paralelo.