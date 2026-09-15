O ex-presidente da Federação Espanhola opina sobre o caso Negreira e responde ao pedido de Marrocos

Ángel María Villar, ex-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, falou sobre diversos temas, com destaque para o caso Negreira e o desejo de seu país, além do Marrocos, de sediar a final da Copa do Mundo de 2030.

Villar participou do primeiro dia da cúpula do futebol mundial que acontece atualmente em Madri.

Em declarações reproduzidas pelo jornal "As", ele afirmou: "Passei 60 dos meus 76 anos de vida no mundo do futebol. Fui jogador durante 20 anos, das categorias de base ao profissionalismo. E trabalhei como dirigente por 40 anos, começando pela Federação de Futebol de Biscaia. Passei por experiências difíceis, por alegria e por tristeza. E me pergunto: o que o futebol me deu e o que ele me tirou?".

E prosseguiu: "Ele me deu valores, estabilidade financeira, fama, o título de campeão mundial e de campeão europeu duas vezes. Mas me tirou tempo com minha família, relações com meus amigos, prazer; ele me tirou tempo".

Sobre suas maiores conquistas na Federação Espanhola de Futebol, esclareceu: "Aquilo de que mais me orgulho é da construção da cidade do futebol. Quando a seleção nacional me convocou, havia um problema. Treinávamos em campos externos mediante aluguel, e percebi então a necessidade de construir a cidade do futebol. Com financiamento dos setores público e privado. Parte do sucesso das minhas seleções de base e da seleção principal se deve à cidade do futebol".

E, sobre o maior erro que cometeu, comentou: "Errei ao não ter uma relação tranquila com os meios de comunicação. No que errei foi em não ter uma relação natural. Eu era uma das pessoas mais relutantes em falar".

O caso Negreira

Sobre o famoso caso Negreira, o ex-presidente da Federação Espanhola disse: "Ele era membro do comitê de arbitragem. Não tínhamos conhecimento disso; e se soubéssemos, teríamos dito a ele que não podia se relacionar com os clubes. Naquela época, os clubes começaram a contratar ex-árbitros. Não era algo restrito apenas ao Barcelona; outros clubes também fizeram isso. Agora, quase todos os clubes os contratam".

E, sobre a possibilidade de o Barcelona ser punido por causa do caso Negreira, afirmou: "Se cometeram uma infração esportiva, esse é o papel dos tribunais da federação e do Tribunal Arbitral do Esporte... chegando até os tribunais comuns. Não tenho informações aprofundadas sobre o assunto, nem possuo os documentos".

E prosseguiu: "Preciso conhecer os fatos antes de dar minha opinião. Existe um princípio no direito disciplinar segundo o qual, quando se abre um caso e ocorre um ato criminoso, ele é suspenso até o encerramento dos procedimentos penais. Não conheço a situação do caso, por isso me abstenho de comentar".

A posição de Infantino

Sobre Infantino, presidente da Fifa, disse: "Não gosto do modo como se critica o presidente da Fifa. Por que ele é criticado? Seria por ter sacado um cartão vermelho na Copa do Mundo dos Estados Unidos? Não foi ele mesmo quem o sacou. A imprensa às vezes engana. Existe um comitê de competições. Ou quando propôs à imprensa vender 30% dos direitos a empresas privadas. Não gosto dessa proposta, mas ele a apresentou para provocar debate. Não pretendia executá-la, e sim provocar a discussão".

E destacou: "Acredito que, embora tenha sido ideia dele, o comitê da Fifa a tratou como uma opção futura, não como uma decisão final. Não o conheço bem, mas deve haver alguns detalhes. Distorceram completamente a imagem dele. A Copa do Mundo foi maravilhosa, e os estádios estavam lotados até a última cadeira".

E, sobre a disputa pela sede da final da Copa do Mundo de 2030, entre o Marrocos e a Espanha, disse: "Eu gostaria que ela fosse realizada na Espanha, e espero que se façam todos os esforços possíveis para garantir isso, mas se a entidade governante realmente acredita que o futuro do futebol mundial exige que ela seja realizada em outro país, eles sabem perfeitamente para o que foram eleitos".

E concluiu: "Não desejo que ela seja realizada em nenhum outro lugar, mas não farei um grande alarde sobre isso. Apresentei várias propostas, mas todas foram rejeitadas".