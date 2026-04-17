Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Marcos SenesiImago
Lars Capiau

Traduzido por

O ex-jogador do Feyenoord Marcos Senesi pode se transferir para o Tottenham Hotspur sob uma condição única

Tottenham
Bournemouth
M. Senesi

O Tottenham Hotspur está em melhor posição para contratar Marcos Senesi sem custos de transferência, segundo informou David Ornstein nesta sexta-feira, em nome do The Athletic. O argentino fica sem contrato no Bournemouth neste verão.

Como jogador canhoto sem contrato, Senesi é um alvo bastante cobiçado, tanto no país quanto no exterior. Segundo Ornstein, porém, o Tottenham lidera atualmente a disputa pela sua contratação.

Há, porém, uma condição crucial para uma eventual transferência: o Tottenham precisa permanecer na Premier League. Os Spurs estão, de fato, envolvidos em uma histórica batalha contra o rebaixamento.

Atualmente, o time de Roberto De Zerbi, o terceiro técnico principal desta temporada, está abaixo da linha de rebaixamento. O décimo oitavo colocado da Premier League está a dois pontos do seu mais próximo concorrente na zona de rebaixamento, o West Ham United.

Caso o Tottenham consiga se salvar, Senesi poderá ser a primeira de duas contratações de De Zerbi. Andy Robertson, atual lateral-esquerdo do Liverpool, também pode — desde que o Spurs se mantenha na divisão — fazer a transferência sem custos para o norte de Londres.

Premier League
Newcastle crest
Newcastle
NEW
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU
Premier League
Tottenham crest
Tottenham
TOT
Brighton crest
Brighton
BHA

No entanto, ainda há outros interessados na contratação de Senesi, que trocou o Feyenoord pelo Bournemouth no verão de 2022. Na época, o Bournemouth pagou 15 milhões de euros por sua contratação.

Além de Senesi, o técnico Andoni Iraola também deixará o atual décimo primeiro colocado da Premier League no próximo verão. O espanhol está na mira de clubes como o Athletic Bilbao.

Publicidade