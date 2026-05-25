O ex-jogador do Feyenoord, Marcos Senesi, chegou a um acordo e fechou uma excelente transferência

Marcos Senesi jogará pelo Tottenham Hotspur nas próximas quatro temporadas, segundo o jornalista especializado em transferências Matteo Moretto.

O zagueiro de 29 anos chega sem custos de transferência, vindo do AFC Bournemouth. O Spurs deve formalizar em breve o acordo verbal com Senesi.

Segundo Moretto, o Tottenham superou vários grandes clubes europeus. Até mesmo o Liverpool teria entrado em contato com Senesi nas últimas semanas.

De certa forma, isso não é surpreendente, já que o técnico Arne Slot trabalhou com o argentino no passado. O Feyenoord vendeu Senesi ao Bournemouth em 2022 por 15 milhões de euros.

Na Premier League, Senesi só tem melhorado. Atualmente, o canhoto já conta com três partidas pela seleção argentina.

O total de partidas pelo Bournemouth chegou a 128 jogos oficiais no domingo. Senesi marcou seis gols e deu dez assistências.

No Tottenham, Senesi vai jogar ao lado dos jogadores da seleção holandesa Micky van de Ven e Xavi Simons. Ele pode formar uma dupla de zagueiros centrais com seu compatriota Cristian Romero.