O ex-jogador do Feyenoord, Marco Senesi, pode ir para o Tottenham Hotspur sob uma condição única

O Tottenham Hotspur está em melhor posição para contratar Marcos Senesi sem custos de transferência, segundo informou David Ornstein nesta sexta-feira, em nome do The Athletic. O argentino fica sem contrato no Bournemouth neste verão.

Como jogador canhoto sem contrato, Senesi é um alvo bastante cobiçado, tanto no país quanto no exterior. Segundo Ornstein, porém, o Tottenham lidera atualmente a disputa pela sua contratação.

Há, porém, uma condição crucial para uma eventual transferência: o Tottenham precisa permanecer na Premier League. Os Spurs estão, de fato, envolvidos em uma histórica batalha contra o rebaixamento.

Atualmente, o time de Roberto De Zerbi, o terceiro técnico principal desta temporada, está abaixo da linha de rebaixamento. O décimo oitavo colocado da Premier League está dois pontos atrás do seu mais próximo concorrente na zona de rebaixamento, o West Ham United.

Caso o Tottenham consiga se salvar, Senesi poderá ser a primeira de duas contratações de De Zerbi. Andy Robertson, atual lateral-esquerdo do Liverpool, também pode — desde que o Spurs se mantenha na divisão — fazer a transferência sem custos para o norte de Londres.

No entanto, ainda há outros interessados na contratação de Senesi, que trocou o Feyenoord pelo Bournemouth no verão de 2022. Na época, o Bournemouth pagou 15 milhões de euros por sua contratação.

Além de Senesi, o técnico Andoni Iraola também deixará o atual décimo primeiro colocado da Premier League no próximo verão. O espanhol está na mira de clubes como o Athletic Bilbao.