Canadá e Bósnia e Herzegovina dividiram os pontos: 1 a 1. Pelo lado canadense, o ex-jogador emprestado ao Feyenoord, Cyle Larin, tornou-se o grande herói. Menos de dois minutos após entrar em campo, o atacante já havia marcado.

Aos 17 minutos, o Canadá teve a primeira chance séria. Alistair Johnston teve espaço pela direita para cruzar. A bola passou pelo zagueiro bósnio Amar Dedic e chegou aos pés de Jonathan David, perto da marca do pênalti. O atacante teve espaço para chutar, mas seu remate não teve força e foi facilmente defendido pelo goleiro Nikola Vasilj.

Pouco depois, a Bósnia e Herzegovina marcou. Após uma falta sobre Esmir Bajraktarevic, do PSV, a equipe recebeu um tiro livre. Sead Kolasinac desviou a bola na primeira trave, e o atacante Lukic cabeceou para o gol à queima-roupa: 0 a 1.

O Canadá partiu então em busca do empate. A equipe da casa pressionou cada vez mais a Bósnia e criou perigo por meio de Tani Oluwaseyi, mas a defesa do país europeu se manteve firme.

Após o intervalo, o Canadá aumentou ainda mais a pressão. Por meio de Oluwaseyi e Liam Millar, a ameaça do país anfitrião cresceu, enquanto a Bósnia mal conseguia mais atacar. Aos 53 minutos, Ismaël Koné parecia marcar o gol de empate, mas Sead Kolasinac tirou a bola bem na linha do gol e viu sua defesa sair pela trave.

O Canadá, no entanto, continuou vulnerável nas transições. Em um contra-ataque rápido, Lukic teve a chance de dobrar a vantagem, mas falhou diante do goleiro Maxime Crépeau.

Nos minutos finais, o ex-jogador emprestado pelo Feyenoord, Larin, entrou em campo. A substituição surtiu efeito imediato: Larin driblou habilmente o adversário e, de virada, chutou com convicção de 16 metros: 1 a 1. E assim marcou o gol que definiu o placar final.