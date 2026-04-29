O ex-fracasso do Ajax vale 50 milhões dois anos depois: Liverpool e Manchester United querem entrar na disputa

Francisco Conceição vem apresentando um excelente desempenho nesta temporada na Juventus. O ala de 23 anos, que há dois anos foi dispensado pelo Ajax, estaria avaliado agora em 50 milhões de euros. É o que informa o La Gazzetta dello Sport.

Grandes clubes da Inglaterra teriam, de fato, colocado os olhos em Conceição, segundo o jornal esportivo. Entre esses clubes, Liverpool e Manchester United são os mais concretos, embora ainda seja uma incógnita se a Juventus está disposta a deixar o português partir.

Nesta temporada, ele desempenha um papel importante na equipe de Luciano Spalletti, que está a caminho da Liga dos Campeões. A Juventus contratou Conceição no verão passado por 32 milhões de euros do FC Porto e só estaria disposta a negociar a partir de um valor acima de 50 milhões de euros, segundo consta.

O Liverpool vê em Conceição um sucessor extremamente adequado para Mohamed Salah, que deixará Anfield no próximo verão após nove temporadas. Spalletti já declarou recentemente à imprensa italiana que considera “justa” a comparação entre os dois jogadores.

“Quando ele recebe a bola pela lateral e vai para cima do adversário, é impossível defendê-lo”, disse o técnico italiano sobre seu pupilo. “Só o chute precisa melhorar, pois Salah é realmente de primeira classe nesse aspecto. Conceição, porém, tem a explosão no um contra um, o que o torna praticamente impossível de acompanhar.”

“Sei que as pessoas dizem que o Liverpool é um clube fantástico, mas já jogo por um grande clube onde sou feliz”, acrescentou Conceição no mês passado. “No momento, estou focado apenas na reta final da temporada para ajudar o meu clube da melhor maneira possível. Só preciso continuar trabalhando duro.”

Conceição também está no topo da lista do Manchester United, já que o clube pretende continuar a preparar o elenco para a Liga dos Campeões na próxima temporada. No entanto, ainda há dúvidas quanto ao alto valor de transferência, embora na Itália se espere que a próxima Copa do Mundo possa trazer mudanças nesse sentido.