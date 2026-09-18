Abdo Atif, ex-astro da seleção da Arábia Saudita, revelou o verdadeiro adversário da equipe saudita na Copa do Golfo 27, que começa em poucos dias.

A Arábia Saudita recebe as disputas da Copa do Golfo, no período de 23 de setembro deste ano até 6 de outubro próximo.

O sorteio do torneio colocou a Arábia Saudita no Grupo 1, ao lado de Iraque, Omã e Kuwait.

Atif afirmou, durante sua participação no programa "Fil Marma" no canal Al Arabiya: "A seleção saudita é capaz de superar a fase de grupos na Copa do Golfo 27".

Abdo Atif ressaltou a dificuldade da missão da Arábia Saudita em liderar o Grupo 1, diante da presença da seleção do Iraque, como adversário forte.

Ele afirmou que a seleção iraquiana desfruta de grande entrosamento, sob o comando de um treinador de destaque como o australiano Graham Arnold.

Atif apontou a importância do papel da torcida em motivar os jogadores da seleção saudita a irem longe no torneio.

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