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John GuidettiIMAGO
Sam Vreeswijk

Traduzido por

O ex-atacante do Feyenoord, John Guidetti, causa grande surpresa com seu novo clube

Mercado da bola
J. Guidetti
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Rinkeby United

John Guidetti dá continuidade à sua carreira no Rinkeby United, da Suécia. A notícia foi divulgada pelo clube da quarta divisão sueca através de seus canais oficiais. Com isso, o atacante de 33 anos se despediu definitivamente do futebol profissional.

“O Rinkeby United tem o orgulho de apresentar mais uma nova contratação!”, afirmou o clube no Instagram. “Um jogador com experiência nas principais competições e em grandes clubes da Europa, como Manchester City, Feyenoord, Celtic, Celta de Vigo, Alavés, BP e, mais recentemente, o AIK.”

“Um jogador internacional merecido, com vários títulos nacionais em seu currículo. Depois de ter jogado nos maiores estádios do mundo, como Camp Nou, Bernabéu e De Kuip, ele agora joga em Rinkeby e Knutby é sua casa!”

“Ele também é um torcedor fervoroso que há anos acompanha os jogos das arquibancadas e agora está pronto para vestir a camisa preta e branca. Um jogador letal na área, mentalmente forte, conhecido por sua mentalidade e atitude de vencedor, tanto dentro quanto fora de campo. Apresentamos: John Guidetti!”

O último clube de Guidetti foi o AIK, de Solna. Ele jogou lá de meados de 2022 até o final do ano passado. Seu contrato não foi renovado, o que deixou o atacante sem clube desde então. Em novembro, ele já havia declarado ao Expressen que poderia se despedir do futebol profissional.

Na temporada 2011/12, Guidetti foi emprestado pelo Manchester City ao Feyenoord, onde rapidamente se tornou o maior queridinho da torcida de Roterdã. Graças, em parte, a hat-tricks contra o Ajax, o Vitesse e o FC Twente, ele marcou nada menos que 20 gols em 23 partidas pelo Feyenoord.

Posteriormente, ele jogou por times como o Celtic e o Celta de Vigo, mas nunca conseguiu cumprir totalmente as grandes expectativas que havia gerado, em parte devido a lesões.  

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