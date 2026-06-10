O ex-atacante do Ajax, Conceição, é o grande herói na partida de despedida de Portugal

Portugal venceu a Nigéria por 2 a 1 na última partida preparatória para a Copa do Mundo, disputada na quarta-feira. O amistoso internacional aconteceu em solo português, em Leiria. A seleção do técnico Roberto Martínez partirá em breve para os Estados Unidos para a fase de grupos da competição.

Os portugueses tiveram mais posse de bola na fase inicial, mas a Nigéria apareceu com frequência em contra-ataques rápidos. Cristiano Ronaldo esteve perto de abrir o placar logo no início, mas chutou para fora. Do outro lado, Akor Adams mostrou sua classe com uma bela jogada individual, mas seu chute passou raspando a trave da seleção portuguesa.

No meio do primeiro tempo, Portugal finalmente abriu o placar. Diogo Dalot lançou Pedro Neto na área, e o atacante chutou com precisão de perto: 1 a 0. Pouco depois, Bruno Fernandes esteve perto de fazer o 2 a 0, mas o goleiro Maduka Okoye fez uma bela defesa. Um cabeceio de Ronaldo na cobrança de escanteio seguinte também passou por cima do gol por pouco.

A Nigéria, no entanto, lutou para voltar ao jogo. A oito minutos do intervalo, Fisayo Dele-Bashiru, com um passe inteligente, deixou Akor Adams livre na frente do gol. O atacante manteve a calma e passou a bola pelo goleiro português Diogo Costa, marcando o merecido empate. Com isso, as duas equipes foram para o vestiário com o placar em 1 a 1.

Portugal ficou frustrado logo após o intervalo, quando João Félix acertou a trave com um chute forte. A pouco mais de quinze minutos do fim, o 2 a 1 finalmente apareceu no placar. O ex-jogador Francisco Conceição cortou da direita para dentro e, em seguida, chutou de forma impecável da entrada da área, mandando a bola no canto oposto.

Vitória, portanto, para Portugal na preparação para a primeira partida da Copa do Mundo contra o Congo, na quarta-feira, 17 de junho. O Uzbequistão, que perdeu por pouco para a Holanda na segunda-feira, será o adversário em 23 de junho. A fase de grupos será encerrada em 28 de junho, com a Colômbia como adversária.