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O ex-astro do Manchester United rejeita os milhões árabes, e clubes da Rússia entram em cena

Mercado da bola
A. Martial
Al-Ittihad
Manchester United
França
Líbia
England

Para onde vai o atacante francês?

Clubes do Campeonato Russo estão em contato com o francês Anthony Martial para contratar o ex-atacante do Manchester United durante o período atual.

O clube líbio Al-Ittihad Trípoli havia apresentado uma proposta no valor de 13 milhões de libras esterlinas para contratar Martial, mas o jogador, que está livre no mercado, a recusou.

Martial, de 30 anos, deixou o clube mexicano Monterrey na metade de seu contrato de dois anos no início deste verão, e parece estar agora sendo procurado por clubes da Espanha, como o Málaga, segundo o jornal britânico "Mirror".

O ex-jogador da seleção francesa deixou o Manchester United há dois anos e, posteriormente, juntou-se ao clube grego AEK Atenas, e agora busca um novo clube após ter passado nove temporadas em Old Trafford.

O jornal francês "L'Équipe" alegou que o CSKA Moscou e o Krasnodar estão entre vários clubes russos interessados em contratar Martial, e acredita-se que o atacante recusou uma proposta do Auxerre francês no início do verão.

O site "Foot Mercato" também informou que Martial recusou uma proposta do clube Al-Ittihad Trípoli no valor de um salário líquido de 8,6 milhões de libras esterlinas ao longo de dois anos, além de um bônus de assinatura de 4,3 milhões de libras esterlinas.

O clube líbio havia contratado o ex-ponta internacional marroquino do Southampton, Sofiane Boufal, no início deste mês.

Martial disputou apenas 53 partidas ao longo das duas últimas temporadas desde sua saída de Old Trafford, e o atacante marcou nove gols pelo AEK Atenas, mas marcou apenas um gol pelo Monterrey antes de seu retorno à Europa.

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