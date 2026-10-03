Mal a seleção do Egito teve tempo de respirar após o início de sua caminhada nas eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027, uma nova polêmica estourou por conta de relatos da imprensa que falaram em tensão dentro do elenco egípcio, antes que os dirigentes da seleção viessem a público negar o que foi divulgado e reforçar a inexistência de qualquer crise entre a comissão técnica e os jogadores.

O Egito iniciou sua trajetória nas eliminatórias com um empate sem gols diante de Angola, antes de recuperar o equilíbrio com uma goleada sobre o Sudão do Sul por 5 a 0, e encerra sua preparação com um amistoso contra a África do Sul, amanhã, domingo, no Estádio Internacional do Cairo.

O jornalista egípcio Ahmed Abdel Basset revelou, durante sua participação no programa "Al Kora Maa Fayek", pelo canal "MBC Masr 2", detalhes que, segundo ele, dizem respeito ao clima no acampamento da seleção do Egito.

Abdel Basset apontou que Khaled El Derendly, membro da diretoria da Federação de Futebol e chefe da delegação da seleção no Sudão do Sul, pode tomar medidas contra Ibrahim Hassan, diretor da seleção, caso apresente um relatório que inclua detalhes do que ocorreu durante o período em que esteve à frente da delegação, esclarecendo que a questão pode chegar ao ponto de sua demissão.

Ele também falou sobre a existência de um clima de irritação entre vários jogadores da seleção em relação a Hossam Hassan, o técnico, por conta do que descreveu como abusos verbais contra os jogadores durante a partida contra Angola, mais especificamente no banco de reservas após a saída de Mohamed Salah de campo.

















Ele acrescentou que Ibrahim Hassan dirigiu expressões ofensivas a alguns jogadores após a partida, o que teria causado, segundo seu relato, um clima de irritação dentro do grupo, antes que Hossam Hassan tentasse contornar a situação, pedir desculpas e acalmar os ânimos.

Ahmed Abdel Basset também alegou que Mohamed Salah deixou o acampamento da seleção se sentindo irritado, e que o ocorrido provocou um clima de tensão dentro do elenco.

De acordo com o mesmo relato, os detalhes da crise chegaram a Khaled El Derendly, com a observação de que alguns jogadores podem desfalcar o próximo acampamento caso o clima de tensão persista.

Abdel Basset citou os nomes de Mohamed Salah, Omar Marmoush e Mohamed Abdelmonem entre os jogadores que podem não se juntar ao próximo acampamento, além de outros atletas, caso a crise não seja resolvida.









Seleção do Egito nega ofensa e bate-boca com Salah

Por outro lado, Mohamed Mourad, assessor de imprensa da seleção do Egito, apressou-se em negar o que foi divulgado sobre a existência de ofensas ou bate-bocas dentro do elenco.

Mourad afirmou, em declarações enviadas aos jornalistas, que Ibrahim Hassan não xingou nem ofendeu nenhum dos jogadores da seleção durante a partida contra Angola ou após seu término.

Ele também negou a existência de um bate-boca entre Hossam Hassan e Mohamed Salah, assegurando que os trechos de vídeo que surgiram do técnico e do capitão da seleção no banco de reservas não incluíram qualquer bate-boca entre eles.

Ele esclareceu que a comissão técnica não realizou nenhuma reunião com os jogadores após a partida, já que os membros da comissão estavam em uma sala pequena no Estádio do Cairo, enquanto os jogadores estavam dentro do vestiário.

Ele acrescentou que, em seguida, todos se dirigiram ao hotel, onde Hossam Hassan encontrou os jogadores à mesa de refeição e fez questão de apoiá-los e elevar o moral.

Mourad enfatizou a inexistência de qualquer clima de irritação coletiva ou de acordo entre grupos de jogadores para boicotar a convocação à seleção no próximo acampamento.









Ibrahim Hassan sobe o tom: denúncia ao Procurador-Geral

Os desdobramentos da crise não pararam nos limites da negação, pois Ibrahim Hassan, diretor da seleção do Egito, anunciou a adoção de uma medida legal contra o programa "Al Kora Maa Fayek", em razão das declarações que trataram do que teria ocorrido dentro do acampamento egípcio.

Ibrahim Hassan afirmou, em declarações exclusivas ao site "Yalla Kora": "Vou apresentar uma denúncia ao Procurador-Geral contra o programa Al Kora Maa Fayek, e o advogado já começou a tomar as providências".

Com isso, as notícias que circulavam sobre o clima no acampamento da seleção do Egito transformaram-se em uma crise pública, entre um relato que fala em tensão e irritação dentro do grupo e uma resposta oficial que nega tais detalhes, enquanto se aguarda que as medidas legais e os relatórios oficiais revelem a verdade sobre o que ocorreu no período recente.