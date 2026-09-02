"O espírito do jogo não está à venda": 3 federações europeias se mobilizam oficialmente contra Infantino

Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol, enfrenta um novo desafio, após a movimentação de três países europeus contra ele com uma medida oficial.

A crise institucional na Fifa continua a lançar sombras sobre o futebol europeu. As federações da Finlândia, da Suécia e da Dinamarca enviaram uma carta, nesta quarta-feira, ao comissário europeu Glenn Micallef, na qual expressaram sua "profunda preocupação" diante dos últimos acontecimentos no futebol internacional, e pediram maior coordenação entre as instituições europeias e as federações nacionais.

De acordo com o jornal "Sport", o documento assinado por Ari Lahti, presidente da federação finlandesa; Jesper Møller, presidente da federação dinamarquesa; e Simon Åström, presidente da federação sueca, convoca as três federações ao modelo esportivo europeu, baseado em uma estrutura aberta, mérito esportivo, participação democrática e solidariedade econômica.

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O foco de suas críticas recai novamente sobre a Fifa. As federações escandinavas alegam que denunciaram, nos últimos meses, as "deficiências na governança, na transparência e na tomada de decisões" dentro do órgão administrativo do futebol mundial.

A carta faz referência especialmente ao projeto "Fifa Forward Enterprise", o polêmico projeto que abria caminho para a entrada de investidores do setor privado nas competições da Fifa e em suas atividades comerciais.

Segundo as três federações, a possibilidade de o capital privado obter participações nos negócios da Fifa, somada a um procedimento que consideram carecer de transparência, consulta e apoio democrático, levantou uma questão fundamental: quem controla, de fato, o futuro do futebol mundial?

O plano foi retirado, mas as federações da Finlândia, da Suécia e da Dinamarca alertam que o problema fundamental permanece: "A proposta foi retirada, mas as questões que ela levantou não desapareceram".

As federações também acreditam que a Fifa não pode exigir transparência, integridade e responsabilidade democrática dos clubes, das ligas e das federações nacionais, ao mesmo tempo em que se aceitam padrões inferiores no topo do futebol mundial.

Elas apontam que "não se podem tomar decisões de grande importância para o futebol mundial sem a participação adequada dos órgãos eleitos da Fifa e das federações a ela associadas".

Pedido de reunião em Bruxelas

Diante dessa situação, os três presidentes solicitaram formalmente viajar a Bruxelas para se reunir com o comissário Micallef e os membros de seu gabinete. O encontro tem como objetivo discutir os últimos acontecimentos dentro da Fifa e como as instituições políticas europeias e as organizações esportivas podem cooperar para proteger o modelo de gestão do futebol.

No decorrer de sua argumentação, eles também evocam o precedente da Superliga Europeia de 2021, quando a coordenação entre as federações e os formuladores de políticas europeus contribuiu para barrar o projeto. Para as federações do Norte, os acontecimentos recentes mostram que essa cooperação continua sendo necessária.

O documento se encerra com um alerta particularmente forte, que resume a profunda preocupação dentro de um setor do futebol europeu em relação à gestão da Fifa: "Juntos devemos garantir que a alma do futebol não seja colocada à venda mais uma vez".

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