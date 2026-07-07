Os Estados Unidos sofreram uma derrota esmagadora por 4 a 1 para a Bélgica nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, transformando o controverso retorno do atacante Fularin Balogun em um escândalo esportivo e político, após intervenção direta do presidente Donald Trump e da FIFA para suspender sua suspensão poucas horas antes da partida.

Reportagens da imprensa confirmaram que a decisão excepcional da FIFA de escalar Balogun ocorreu após pressões da Casa Branca sobre o presidente da entidade, Gianni Infantino, em um precedente sem precedentes que provocou uma onda de indignação mundial e acusações de favoritismo e manipulação das regras do jogo.

Em campo, a Bélgica não deixou margem para dúvidas quanto à sua superioridade: Charles De Ketelaere brilhou com dois gols, enquanto Hans Vanaken aproveitou um erro grave de Matt Frese, antes de Romelu Lukaku selar a vitória nos acréscimos, apesar do gol de empate dos americanos no primeiro tempo.

Já Balugon, que esteve no centro da polêmica por dias, não teve nenhum impacto digno de nota, comprovando que a decisão mais controversa da história do torneio foi inútil e lançou uma sombra sombria sobre a imparcialidade da competição.

Na coletiva de imprensa, o técnico Mauricio Pochettino reconheceu o fracasso retumbante, afirmando: “Não mostramos nossa verdadeira qualidade. A Bélgica foi a melhor equipe, e não precisamos inventar desculpas”, recusando-se a se esconder atrás da polêmica política.

Pochettino defendeu sua posição pessoal, dizendo: “De que adiantam os insultos e as ameaças? Meu papel é treinar a equipe, e se a Comissão de Disciplina permitir a participação de Balugon, não há problema”, acrescentando: “Estou decepcionado com toda essa conversa sobre política e manipulação, mas isso não é desculpa para o nosso péssimo desempenho”.

Essa eliminação humilhante representa um desastre em três dimensões: esportivamente, pela eliminação precoce; politicamente, pela revelação de interferências ilegítimas; e moralmente, pela mancha na imagem do campeonato — em um episódio que pode perseguir Trump e a FIFA por muito tempo.