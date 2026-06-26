"O escândalo de Gijón"... A Argélia enfrenta a Áustria com as lembranças daquela partida vergonhosa, 44 anos depois

Todos os olhares estão voltados para o aguardado confronto entre a Argélia e a Áustria na manhã de domingo, na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, devido à sua importância na disputa pela classificação para ambas as seleções, além de trazer à memória um dos episódios mais polêmicos da história do torneio, conhecido como o “escândalo de Gijón”, que ainda é considerado uma das páginas mais dolorosas da história do futebol argelino.

Tudo começou com o desdém alemão

De acordo com uma reportagem publicada pela rede “Africa Foot”, a história remonta à Copa do Mundo de 1982, na Espanha, quando a seleção da Alemanha Ocidental entrou no torneio como uma das principais favoritas ao título, graças a um elenco repleto de estrelas liderado por Karl-Heinz Rummenigge, Paul Breitner e Lothar Matthäus.

Antes do confronto contra a Argélia na estreia do grupo, uma confiança excessiva tomou conta do elenco alemão, chegando ao ponto de serem feitas declarações sarcásticas que menosprezavam os “Verdes”.

Um dos jogadores disse na época que o sétimo gol seria dedicado às suas esposas e o oitavo, aos seus cães, enquanto o técnico Jupp Derfal afirmou que voltaria para Munique caso perdesse para a Argélia.

Essa confiança baseava-se no fato de que nenhuma seleção africana havia jamais passado da primeira fase da Copa do Mundo, além da dependência da Argélia de um grande número de jogadores locais, devido às leis que impediam que os jogadores se tornassem profissionais no exterior antes de completarem 28 anos.

No entanto, a seleção argelina vivia seu melhor momento, após ter obtido resultados expressivos antes da Copa do Mundo.

Leia também:

A disputa entre os melhores terceiros da Copa do Mundo... Como está a situação após a classificação de três seleções?

A Argélia faz história

Em 16 de junho de 1982, os “Guerreiros do Deserto” causaram uma das maiores surpresas da Copa do Mundo.

Rabah Madjer abriu o placar, Romerigue empatou, e então Lakhdar Belloumi deu à Argélia o gol da vitória histórica por 2 a 1, tornando-a o primeiro país africano a derrotar uma seleção europeia na fase final da Copa do Mundo.

Essa vitória histórica garantiu à Argélia um lugar especial na história do futebol mundial, mas não foi suficiente para garantir a classificação.

Derrota para a Áustria e vitória sobre o Chile

Após a vitória histórica, a seleção argelina perdeu sua segunda partida para a Áustria por 2 a 0, antes de se recuperar com uma vitória sobre o Chile por 3 a 2 na última rodada.

Os “Verdes” elevaram sua pontuação para 4 pontos, de acordo com o sistema de dois pontos da época, e passaram a aguardar o resultado da última partida entre a Alemanha Ocidental e a Áustria.

Os cálculos eram claros: uma vitória da Alemanha por apenas um ou dois gols classificaria as duas seleções, eliminando a Argélia.

“A vergonha de Gijón”… uma clara conspiração europeia

Em 25 de junho de 1982, no estádio de Gijón, Horst Hrubesch marcou o único gol da Alemanha aos dez minutos. A partir daquele momento, a partida praticamente parou.

Uma vez que o placar já atendia aos interesses das duas seleções, os jogadores se limitaram a trocar passes sem qualquer vontade real de atacar ou marcar gols por mais de 80 minutos, em meio aos vaias da torcida no estádio, que começou a gritar exigindo que as equipes fossem substituídas.

Até mesmo os comentaristas de TV demonstraram descontentamento com a cena, já que muitos a descreveram como algo que não tem nada a ver com futebol, enquanto alguns permaneceram em silêncio em protesto até o final da partida.

A partida terminou com a vitória da Alemanha por 1 a 0, garantindo a classificação de ambas as seleções, enquanto a Argélia foi eliminada do torneio, apesar de ter conquistado duas vitórias históricas.

Desde aquele dia, a partida ficou conhecida como “a vergonha de Gijón” ou “o jogo da vergonha”, tornando-se uma das partidas mais polêmicas da história da Copa do Mundo.

Protesto argelino e mudança histórica nos regulamentos da FIFA

A Argélia apresentou um protesto oficial e exigiu a repetição da partida, mas a Federação Internacional de Futebol (FIFA) rejeitou o pedido.

Apesar disso, a FIFA reconheceu implicitamente a gravidade do ocorrido e introduziu uma mudança histórica no sistema da competição: a partir da Copa do Mundo de 1986, decidiu que todas as partidas da última rodada de cada chave seriam disputadas ao mesmo tempo, para impedir que qualquer seleção soubesse o resultado de que precisava antes de entrar em campo.

Esse sistema continua em vigor até hoje na Copa do Mundo e nos principais torneios internacionais.

Um novo confronto... mas em circunstâncias diferentes

Após 44 anos, as duas seleções se enfrentam novamente na Copa do Mundo, mas o cenário é totalmente diferente.

A partida entre Argélia e Áustria na Copa do Mundo de 2026 será disputada simultaneamente com a outra partida do grupo, o que torna praticamente impossível a repetição do cenário de 1982.

A seleção da Argélia entra em campo precisando da vitória para garantir a classificação para a segunda fase como vice-campeã do grupo, enquanto um empate pode ser suficiente para se classificar entre as oito melhores equipes em terceiro lugar; já uma derrota colocaria a seleção africana em uma situação complicada, dependendo dos resultados dos terceiros colocados dos demais grupos.

A seleção da Argélia ocupa o terceiro lugar do Grupo 10, com 3 pontos, atrás da líder Argentina (6 pontos) e da segunda colocada Áustria (3 pontos), por diferença de gols, enquanto os Verdes estão à frente do outro representante árabe, a Jordânia, que não tem mais chances de classificação (0 pontos).