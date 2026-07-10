O escândalo de Alemany faz o negócio ir por água abaixo... A indignação catalã acirra as negociações com Álvarez

A negociação da transferência do atacante argentino Julián Álvarez do Atlético de Madrid para o Barcelona entrou em uma fase de aparente acalmia, após todas as partes terem concordado em adiar quaisquer medidas oficiais até o término da Copa do Mundo de 2026, quando o clube catalão pretende retomar seus esforços intensos para fechar a negociação mais importante do verão.

O jornal catalão “Sport” revelou que o Barcelona pretende apresentar uma oferta final no valor de 130 milhões de euros assim que a Copa do Mundo terminar, considerando que esse montante representa o máximo que pode pagar e reflete o valor real do jogador e as necessidades financeiras do Atlético, descartando totalmente a possibilidade de elevar a oferta para 150 milhões de euros.

Álvarez demonstrou claramente seu desejo de se juntar ao Barça, enquanto o presidente do clube, Juan Laporta, evitou alimentar especulações em sua última aparição na mídia, a fim de não colocar em risco a situação do clube, apesar de ter confirmado que a oferta continua válida e que as negociações prosseguem longe dos holofotes.

Um dos principais pontos de discórdia surgiu durante as primeiras negociações entre os dois clubes, já que há um profundo descontentamento no Barcelona em relação a Mateo Alemany, diretor de futebol profissional do Atlético de Madrid, por ele não ter informado imediatamente Enrique Cerezo ou Miguel Ángel Gil Marín sobre a primeira oferta, o que levou Laporta a assumir pessoalmente o comando das negociações e a abrir um canal de comunicação direto com o presidente dos Rojiblancos.

Os dois presidentes concordaram em manter o contato direto para chegar a um acordo que ambos os clubes consideram complexo, mas que ainda está em aberto, apesar da posição de recusa declarada pelo Atlético, em uma iniciativa que visa superar os obstáculos administrativos e acelerar as negociações.

O adiamento da negociação decorre de uma consideração estratégica, já que o Barcelona está ciente de que o Atlético não aceitará a saída de um de seus jogadores titulares sem primeiro garantir um substituto de alto nível; por isso, o clube catalão optou por dar aos Rojiblancos tempo para atuar no mercado de transferências nas próximas semanas, na esperança de que as condições sejam mais favoráveis para a conclusão da negociação após a Copa do Mundo.

O suposto interesse do Real Madrid não afetou os planos do Barcelona, já que essas manobras dentro do Camp Nou são interpretadas como uma estratégia que visa prolongar as negociações e elevar o valor do jogador, sem que haja uma chance realista de o atacante se juntar ao time do rival tradicional.

A confiança do Barça também se baseia na vontade pessoal de Álvarez, já que o clube continua convencido de que o jogador argentino prioriza o projeto esportivo do técnico alemão Hansi Flick e que, caso deixe o Atlético neste verão, seu primeiro e único destino será o Barcelona.