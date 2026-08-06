A polícia da Coreia do Sul realizou uma operação de busca nas sedes da Federação Coreana de Futebol, em uma nova escalada das investigações que se arrastam há cerca de dois anos sobre irregularidades que marcaram a nomeação do ex-técnico da seleção Hong Myung-bo em 2024, em um caso que voltou aos holofotes após a eliminação da seleção na Copa do Mundo.

As operações de busca e apreensão incluíram a sede principal da federação na cidade de Cheonan, situada a cerca de 90 quilômetros ao sul da capital, além de seus escritórios localizados no centro de Seul.

A agência de notícias sul-coreana Yonhap informou que a ação policial faz parte de uma investigação ampliada sobre a suspeita de que dirigentes da federação intervieram de forma ilegal para nomear Hong como diretor técnico da seleção em julho de 2024, em violação aos procedimentos estabelecidos.

Os investigadores buscam apreender documentos oficiais da federação para verificar se altos dirigentes, entre eles o ex-presidente da federação Chung Mong-gyu e o ex-diretor técnico Lee Lim-saeng, exerceram sua influência para definir o processo de nomeação.

As acusações se concentram no fato de que Lee, que não tem competência para nomear técnicos segundo os regulamentos, foi quem ofereceu o cargo a Hong durante um encontro entre ambos em uma padaria próxima à casa do treinador.

Hong havia apresentado sua renúncia no fim de junho passado, após a eliminação da seleção da Coreia do Sul na fase de grupos da Copa do Mundo.

Em um desdobramento relacionado, a polícia interrogou Hong na última terça-feira sob suspeita de envolvimento no caso, depois que uma organização da sociedade civil apresentou uma queixa formal contra Hong e Chung, acusando-os de obstrução ao andamento do trabalho, quebra de confiança, coação e intimidação durante o processo de nomeação.

Esta operação de busca ocorre cerca de dois anos após a abertura da investigação pela polícia, mas o caso voltou com força à tona recentemente após o fracasso na Copa do Mundo. O parlamento coreano havia interrogado, no fim do mês passado, tanto Hong quanto Chung em uma sessão que tratou de diversas questões, com destaque para a forma de gestão da federação e a nomeação do ex-técnico.