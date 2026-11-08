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Sunderland v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images
Mohamed Saeed
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“O erro foi nosso”: Xabi Alonso se recusa a culpar o árbitro após decisão polêmica do VAR sobre pênalti na derrota do Chelsea para o Sunderland

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Xabi Alonso assumiu toda a responsabilidade pela derrota apertada do Chelsea por 1 a 0 para o Sunderland e preferiu destacar a falta de precisão da equipe nas finalizações, em vez da arbitragem. Apesar de várias decisões polêmicas do VAR no Stadium of Light, o técnico do Chelsea insistiu que as falhas defensivas foram o principal motivo para a equipe não ter conseguido um resultado positivo.

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Alonso assume a responsabilidade pelo tropeço no Stadium of Light

Alonso foi categórico ao afirmar que os problemas do Chelsea vieram da própria equipe, e não de fatores externos, após a frustrante derrota por 1 a 0 para o Sunderland no Stadium of Light. Apesar de a partida ter sido marcada por dois lances importantes envolvendo pênaltis, o espanhol se concentrou na incapacidade de sua equipe de superar a organização defensiva do Sunderland. O momento decisivo veio quando Enzo Le Fee converteu a cobrança de pênalti após Levi Colwill ter cometido falta em Brian Brobbey, segundo a arbitragem, pouco depois de um pedido de pênalti sobre Cole Palmer não ter sido atendido do outro lado do campo. Após o jogo, Alonso deixou claro que não usaria a arbitragem como desculpa.

Ao comentar o pênalti marcado contra sua equipe, Alonso reconheceu a necessidade de melhorar na defesa. “No outro lance, acho que ele poderia ter defendido melhor. Foi um erro nosso. Eu estava tentando encontrar soluções. Faltou um pouco de velocidade na circulação da bola e um pouco de paciência para jogar contra uma defesa recuada. Não criamos chances suficientes, não tivemos paciência nem criatividade suficientes para criar oportunidades. Por isso, não chegamos perto de marcar”, disse à Sky Sport.

Decisões polêmicas do VAR geram debate

A partida foi fortemente influenciada por dois lances no primeiro tempo que deixaram a torcida do Chelsea indignada. Primeiro, Cole Palmer foi derrubado por Luke O’Nien, mas Nick Hopton, responsável pelo VAR, considerou que qualquer contato com Palmer ocorreu fora da área, e o jogo seguiu. Pouco depois, as atenções se voltaram para a outra área, onde Colwill e Brobbey travavam uma disputa física.

Alonso admitiu que ainda não havia analisado atentamente o lance envolvendo seu principal armador antes de falar com a imprensa. “Não vi os lances do Cole, mas pode ser que houvesse motivo para marcar o pênalti”, afirmou sobre o pedido não atendido. O técnico também foi realista quanto ao desafio físico imposto pelo time da casa: “Estávamos preparados para isso. Sabíamos que seria preciso muito para vir aqui e vencer. Não faltou tanto, mas a diferença esteve nos detalhes e em coisas que podemos fazer melhor. Poderíamos ter feito ainda mais. Não fizemos o suficiente para marcar o gol que seria o empate.”

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Foco no desenvolvimento durante a pausa para jogos de seleções

A derrota veio acompanhada de uma lista crescente de lesionados, com Josh Acheampong e Emiliano Martinez indisponíveis para a viagem ao norte. Alonso reconheceu que as ausências limitaram suas opções táticas, mas se recusou a usá-las como justificativa para o resultado. O Chelsea precisou se reorganizar no intervalo: Levi Colwill foi substituído por Estevao, o que levou Moises Caicedo a recuar para uma função improvisada na defesa. Apesar da mudança tática, o Chelsea continuou pouco efetivo no ataque e não conseguiu testar Robin Roefs com frequência durante o segundo tempo.

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De olho no futuro, o técnico do Chelsea ressaltou a necessidade de paciência enquanto o elenco segue evoluindo sob seu comando. “É a Premier League. Para sermos consistentes neste período, ainda estamos em desenvolvimento e melhorando. Hoje a sensação não é das melhores, mas temos tempo para voltar, refletir, retornar em novembro e dezembro e seguir progredindo”, explicou Alonso.

Written byMohamed Saeed

Correspondente de futebol para a região MENA e Europa

Iniciei minha carreira jornalística em 2011, especializando-me em jornalismo investigativo. Isso me permitiu explorar diversas áreas em profundidade e desenvolver fortes habilidades analíticas, até que decidi focar na minha primeira paixão: o futebol. Posteriormente, passei a cobrir a seleção egípcia em todas as categorias, o futebol mundial e outros esportes, como natação, tiro e squash.

Minha paixão pelo futebol começou no campo, jogando em equipes de base de vários clubes egípcios. A partir daí, dediquei-me a acompanhar o futebol mundial, a partir da Copa do Mundo de 1998, assim como o futebol local no Egito. Não me limitei a assisti-lo pela TV — até hoje acompanho os jogos do meu time favorito, o Zamalek, o clube mais vitorioso do século XX, diretamente das arquibancadas.

Não tenho um time europeu favorito, embora tenha uma simpatia pelo AC Milan devido à minha admiração por estrelas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho e Seedorf. Isso tornou o acompanhamento dos históricos Clássicos entre Real Madrid e Barcelona ainda mais emocionante, mantendo-me neutro nas discussões sobre os times.

Meus momentos futebolísticos mais marcantes incluem a vitória do Zamalek sobre o Ismaily e a derrota do Al Ahly para o Enppi, marcada pelo cabeceio de Sid Abdel-Naim que garantiu ao Zamalek o épico título da liga 2002–2003, bem como a doce revanche do AC Milan sobre o Liverpool na final da Liga dos Campeões de 2007, com o histórico duplo gol de Inzaghi.

Tive a sorte de trabalhar para duas das principais plataformas esportivas do Oriente Médio, Kooora e GOAL.COM, o que me proporcionou amplo conhecimento tanto do futebol árabe quanto do internacional. Em 2022, ingressei na Associação de Jornalistas do Egito e me especializo na redação de conteúdos esportivos otimizados para SEO para o Kooora.

Meu time favorito de todos os tempos: Buffon no gol; defensores: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; meio-campo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; ataque: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Ao longo da minha carreira, publiquei milhares de reportagens, investigações e matérias esportivas em Kooora e GOAL.COM. Alguns destaques incluem:

“O que você acha do falafel agora, Aboutrika? Arnie Slot destrói o ‘Lobster Club’ e planeja apagar o Manchester City!”

“Aposentado do tênis, mas seu amor pelo Real Madrid é infinito… Nadal que voluntariamente tirou a camisa do Barcelona e criou metade da fortuna de Georgina!”

“Obrigado ao ingênuo Ceferin… as ambições do maior inimigo da Liga Roshn dão à Arábia Saudita uma vitória esmagadora de graça!”

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