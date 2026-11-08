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Xabi Alonso assumiu toda a responsabilidade pela derrota apertada do Chelsea por 1 a 0 para o Sunderland e preferiu destacar a falta de precisão da equipe nas finalizações, em vez da arbitragem. Apesar de várias decisões polêmicas do VAR no Stadium of Light, o técnico do Chelsea insistiu que as falhas defensivas foram o principal motivo para a equipe não ter conseguido um resultado positivo.

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Alonso assume a responsabilidade pelo tropeço no Stadium of Light

Alonso foi categórico ao afirmar que os problemas do Chelsea vieram da própria equipe, e não de fatores externos, após a frustrante derrota por 1 a 0 para o Sunderland no Stadium of Light. Apesar de a partida ter sido marcada por dois lances importantes envolvendo pênaltis, o espanhol se concentrou na incapacidade de sua equipe de superar a organização defensiva do Sunderland. O momento decisivo veio quando Enzo Le Fee converteu a cobrança de pênalti após Levi Colwill ter cometido falta em Brian Brobbey, segundo a arbitragem, pouco depois de um pedido de pênalti sobre Cole Palmer não ter sido atendido do outro lado do campo. Após o jogo, Alonso deixou claro que não usaria a arbitragem como desculpa.

Ao comentar o pênalti marcado contra sua equipe, Alonso reconheceu a necessidade de melhorar na defesa. “No outro lance, acho que ele poderia ter defendido melhor. Foi um erro nosso. Eu estava tentando encontrar soluções. Faltou um pouco de velocidade na circulação da bola e um pouco de paciência para jogar contra uma defesa recuada. Não criamos chances suficientes, não tivemos paciência nem criatividade suficientes para criar oportunidades. Por isso, não chegamos perto de marcar”, disse à Sky Sport.

Decisões polêmicas do VAR geram debate

A partida foi fortemente influenciada por dois lances no primeiro tempo que deixaram a torcida do Chelsea indignada. Primeiro, Cole Palmer foi derrubado por Luke O’Nien, mas Nick Hopton, responsável pelo VAR, considerou que qualquer contato com Palmer ocorreu fora da área, e o jogo seguiu. Pouco depois, as atenções se voltaram para a outra área, onde Colwill e Brobbey travavam uma disputa física.

Alonso admitiu que ainda não havia analisado atentamente o lance envolvendo seu principal armador antes de falar com a imprensa. “Não vi os lances do Cole, mas pode ser que houvesse motivo para marcar o pênalti”, afirmou sobre o pedido não atendido. O técnico também foi realista quanto ao desafio físico imposto pelo time da casa: “Estávamos preparados para isso. Sabíamos que seria preciso muito para vir aqui e vencer. Não faltou tanto, mas a diferença esteve nos detalhes e em coisas que podemos fazer melhor. Poderíamos ter feito ainda mais. Não fizemos o suficiente para marcar o gol que seria o empate.”

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Foco no desenvolvimento durante a pausa para jogos de seleções

A derrota veio acompanhada de uma lista crescente de lesionados, com Josh Acheampong e Emiliano Martinez indisponíveis para a viagem ao norte. Alonso reconheceu que as ausências limitaram suas opções táticas, mas se recusou a usá-las como justificativa para o resultado. O Chelsea precisou se reorganizar no intervalo: Levi Colwill foi substituído por Estevao, o que levou Moises Caicedo a recuar para uma função improvisada na defesa. Apesar da mudança tática, o Chelsea continuou pouco efetivo no ataque e não conseguiu testar Robin Roefs com frequência durante o segundo tempo.

De olho no futuro, o técnico do Chelsea ressaltou a necessidade de paciência enquanto o elenco segue evoluindo sob seu comando. “É a Premier League. Para sermos consistentes neste período, ainda estamos em desenvolvimento e melhorando. Hoje a sensação não é das melhores, mas temos tempo para voltar, refletir, retornar em novembro e dezembro e seguir progredindo”, explicou Alonso.