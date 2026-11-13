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A seleção italiana enviou uma mensagem forte aos seus críticos, após conquistar uma emocionante vitória sobre a França pelo placar de 3 a 1, em um confronto que carregou muitos significados técnicos e emocionais, e que trouxe de volta à memória as glórias da Azzurra diante dos Bleus em solo italiano. Entre a alegria da vitória, a irritação por um pênalti desperdiçado e um erro no início que quase virou o confronto, o técnico Roberto Mancini saiu com declarações que refletiram sua satisfação com a atuação de seus jogadores, mas ele não escondeu seu descontentamento com alguns detalhes vistos na partida.

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Roberto Mancini, treinador da seleção italiana, demonstrou grande satisfação com a vitória sobre a França, destacando que seus jogadores fizeram uma partida excepcional e mostraram um desejo evidente de conquistar o triunfo e compensar os fracassos anteriores.

Mancini disse, em declarações após a partida: "Foi uma atuação formidável. Os jogadores fizeram uma partida excepcional, e estou muito feliz por eles. Esta vitória foi extremamente importante para os torcedores que compareceram ao estádio".

O treinador italiano acrescentou que sua equipe ainda tem muito trabalho pela frente, apesar da importância do triunfo, apontando que os jogadores têm um forte desejo de resgatar o prestígio da seleção e voltar a disputar títulos, após o fracasso na classificação para a Copa do Mundo por três vezes consecutivas.

E explicou: "Ainda temos muito trabalho pela frente, o caminho é longo, mas os jogadores estão determinados a voltar com força. Pouco a pouco, alcançaremos um bom objetivo. Gostei de tudo hoje, apesar de termos sofrido um gol cedo, e a partida poderia ter terminado em uma derrota avassaladora".

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Erro de Donnarumma não desequilibrou a Azzurra

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Mancini comentou o erro precoce cometido pelo goleiro Gianluigi Donnarumma, que acabou provocando o gol de Olympic Oulis, o que deu à seleção francesa uma vantagem precoce e por pouco não colocou os donos da casa sob grande pressão desde os primeiros minutos.

Mas o treinador da Azzurra ressaltou que a reação de seus jogadores foi positiva, depois de conseguirem superar o choque e retomar o controle do desenrolar da partida, em vez de se renderem à confusão.

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E disse: "Foi um erro, e infelizmente coisas assim acontecem no futebol, mas mantivemos a calma e voltamos a jogar da maneira que sabemos, e isso é o mais importante".

E antes do aguardado confronto contra a Bélgica em Bruxelas, pela última rodada das disputas do grupo, Mancini ressaltou a necessidade de continuar trabalhando e de não exagerar nas comemorações, dizendo: "Há muitas coisas em que se deve pensar. Esta vitória não significa muita coisa isoladamente, e agora precisamos ir à Bélgica e conquistar o triunfo".

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Pênalti acende a ira de Mancini

A alegria do triunfo não esteve livre de tensão, depois que a partida presenciou um episódio polêmico relacionado ao primeiro pênalti obtido pela seleção italiana, desperdiçado por Sebastiano Esposito, em um lance que provocou a ira da comissão técnica e reacendeu a polêmica sobre a identidade do jogador responsável por bater as cobranças.

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Aos 60 minutos, quando o placar indicava empate por 1 a 1, a Azzurra obteve um pênalti depois que Cambiaghi sofreu uma falta de Malo Gusto, abrindo aos donos da casa uma oportunidade de ouro para sair na frente no placar.

Supostamente, caberia a Pio Esposito bater a cobrança, mas a surpresa foi que seu irmão Sebastiano avançou para executá-la, antes de mandar a bola para longe do gol, ameaçando desperdiçar uma oportunidade preciosa em um momento delicado da partida.

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Mancini não conseguiu esconder seu incômodo, demonstrando uma reação irritada assim que o pênalti foi desperdiçado, enquanto Gabriele Oriali e Leonardo Bonucci intervieram para esclarecer que Sebastiano não era o jogador encarregado da execução. E, minutos depois, o jogador deixou o campo, em meio a tentativas de explicar ao treinador o que havia acontecido.

Mancini encerra a polêmica: Pio é o responsável!

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Por sua vez, Pio Esposito tentou esclarecer a verdade do que ocorreu, afirmando que seu irmão tem um retrospecto melhor do que o dele na cobrança de pênaltis, mas que ele não era o jogador designado para bater a cobrança diante da França.

Pio disse, em declarações após a partida: "Meu irmão marcou mais pênaltis do que eu, mas ele não deveria tê-lo batido. Nós dois estávamos listados entre os cobradores. O Seba é o jogador que mais converteu pênaltis em toda a equipe, e qualquer jogador está sujeito a desperdiçá-los".

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Mas Mancini foi mais incisivo durante a coletiva de imprensa, e não tentou esconder seu descontentamento com a atitude de seus jogadores, afirmando que Pio era o responsável pela execução da cobrança e que o que aconteceu não voltará a se repetir no futuro.

E disse o treinador italiano: "Pio Esposito é que deveria ter batido o pênalti, e da próxima vez os irmãos Esposito não vão errar de novo".

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A importância da vitória não se limitou ao resultado ou às suas repercussões na classificação do grupo, mas carregou também um valor histórico para a seleção italiana, que finalmente conseguiu quebrar um tabu que a perseguia diante da França em casa por mais de seis décadas.

O último triunfo da Azzurra sobre a França em território italiano remonta a 5 de maio de 1962, quando a seleção italiana venceu por 2 a 1 na cidade de Florença.