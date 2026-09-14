A Federação Equatoriana de Futebol anunciou a contratação do argentino Marcelo Gallardo, ex-treinador do River Plate, como técnico da seleção do Equador, em um passo com o qual a equipe busca recuperar o equilíbrio e abrir uma nova página na próxima etapa.

Segundo o que anunciou o presidente da Federação Equatoriana, Francisco Egas, por meio de um vídeo publicado nas redes sociais, Gallardo foi escolhido pelos grandes feitos que conquistou ao longo de sua carreira como treinador. Ele afirmou: "Trouxemos Marcelo Gallardo pelas conquistas que alcançou, mas acima de tudo pelo que ele representa. Bem-vindo ao Equador, Marcelo".

Gallardo tem 50 anos e é considerado o técnico mais bem-sucedido da história do River Plate, após ter conduzido a equipe à conquista de 14 títulos, entre eles dois da Copa Libertadores, além de um título da Copa Sul-Americana.

O treinador argentino havia deixado o River Plate em fevereiro passado, depois de construir uma trajetória de destaque com o clube, que também presenciou sua estreia profissional como jogador em 1993.

Comandar o Equador representa a primeira experiência de Gallardo à frente de uma seleção nacional, já que suas experiências anteriores como treinador se limitaram a clubes. Ele substitui o compatriota Sebastián Beccacece no cargo de técnico.

A contratação de Gallardo acontece em meio ao desejo do Equador de superar a decepção da eliminação da disputa da Copa do Mundo de 2026, após a derrota para o México por dois gols a zero na fase dos 32 das eliminatórias.

Gallardo, que atuou no meio-campo de Monaco e Paris Saint-Germain, já havia passado por uma curta experiência como treinador no clube saudita Al-Ittihad, antes de retornar ao comando do River Plate e, em seguida, encarar seu primeiro desafio no nível de seleções com o Equador.