Os clubes marroquinos se viram, poucas horas antes do fechamento da janela de transferências, diante de uma situação de incerteza que levantou muitos pontos de interrogação, depois que o destino de uma série de contratações internacionais passou a depender da aprovação, pela Federação Internacional de Futebol (Fifa), da prorrogação do período de mercado, num momento em que a Liga Nacional Profissional não apresentou qualquer esclarecimento oficial que resolvesse a questão de forma definitiva.

O site marroquino "El Botola" relatou que os clubes passaram a viver um estado de incerteza nas últimas horas do mercado de transferências, depois de terem de aguardar o resultado das movimentações e das correspondências relacionadas à possibilidade de prorrogação da janela, em vez de lidar com uma data clara e regras previamente definidas.

A mesma fonte apontou que o problema não está ligado apenas à data de fechamento do mercado, mas se estende à "forma de gestão da janela de transferências", esclarecendo que os clubes que basearam seus cálculos na possibilidade de prorrogação do prazo final, e adiaram algumas de suas negociações com base nisso, se viram agora diante de uma verdadeira corrida contra o tempo.

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Ressaltou que essas questões deveriam estar resolvidas e claras para todos os clubes antes de se chegar às últimas horas da janela de transferências, especialmente porque qualquer atraso na tomada de decisão pode refletir diretamente na capacidade dos clubes de concluir suas negociações e registrar seus novos jogadores.

O relatório acrescentou que os clubes são atualmente obrigados a aguardar o resultado de reuniões e correspondências cujos detalhes ainda não estão claros para eles, a fim de saber se poderão registrar os jogadores estrangeiros, bem como os jogadores marroquinos vindos de fora do campeonato nacional.

A incerteza não se limita a esse ponto, já que os clubes também aguardam saber o destino do sistema "TMS", e se ele permanecerá aberto para que concluam os procedimentos relacionados às transferências internacionais, uma situação que coloca os clubes sob grande pressão em um momento extremamente sensível do mercado de transferências.

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A fonte enfatizou que a Liga Nacional Profissional deve apresentar um esclarecimento oficial e urgente que ponha fim à polêmica existente, sobretudo porque os clubes não são responsáveis pelo atual estado de incerteza, e não devem arcar com as consequências do atraso na resolução das questões relacionadas à data de fechamento do mercado e aos mecanismos de registro de jogadores.

A importância desse esclarecimento aumenta nas últimas horas da janela de transferências, que costumam ser decisivas para a concretização de muitas negociações ou para o fracasso delas nos últimos instantes, pois a ausência de uma decisão clara pode inviabilizar negociações que os clubes já haviam planejado.

Diante dessa situação, os clubes marroquinos parecem precisar mais de uma "resposta oficial e clara" do que de continuar esperando, especialmente porque as últimas horas do mercado não comportam mais incertezas ou falta de clareza a respeito das regras que regem a conclusão das transferências e o registro de jogadores.