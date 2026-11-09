O enigma de Simeone diante do Barcelona: por que deixou a quinta substituição no banco?

A queda do Atlético de Madrid diante do Barcelona não foi apenas a perda de três pontos na disputa pela liderança, mas um momento que revelou um enigma que intrigou a todos no Wanda Metropolitano: por que Diego Simeone se recusou a usar todas as suas cartas enquanto via sua equipe desmoronar diante de seus olhos?

Em uma partida na qual a vitória significaria assumir a liderança, o treinador argentino contentou-se com apenas quatro substituições e deixou a quinta presa no banco de reservas enquanto o Barcelona dominava tudo. Essa decisão não foi um mero detalhe técnico passageiro, mas pareceu uma das causas do colapso.

Barcelona vira a mesa no Metropolitano

O Barcelona conquistou três pontos preciosos no estádio Wanda Metropolitano pelo placar de 2 a 1, em um confronto decisivo para definir o líder do Campeonato Espanhol.

Os Blaugranas sofreram no primeiro tempo e ficaram atrás no placar com o gol de abertura de Giuliano Simeone, mas resistiram até o fim e terminaram empatando por 1 a 1 graças ao gol de Fermín López.

No segundo tempo, tudo mudou: o Barcelona passou a dominar o andamento do jogo e garantiu a vitória com outro gol do filho da cidade de Huelva, saindo de Madri com a liderança e os três pontos.

A estratégia das substituições e o momento do colapso

A decisão de Simeone de não usar todas as substituições disponíveis provocou grande estranheza nos meios esportivos; em uma partida descrita como extremamente difícil, o treinador contentou-se com apenas quatro substituições, sem recorrer à quinta apesar da necessidade urgente.

As análises da imprensa espanhola confirmaram que as quatro substituições feitas por Simeone não acrescentaram muito ao Atlético de Madrid, mas sim afetaram negativamente o ritmo e o desempenho da equipe.

A falta de eficácia das substituições teve impacto direto na moral dos jogadores do Atlético de Madrid; o espírito de luta caiu de repente, e com ele desapareceu todo o clima do estádio, e talvez esse espírito tenha se transmitido a Simeone, que não fez a quinta substituição, que não teria feito mais do que as quatro anteriores.

Após a saída de Koke e Baena do campo, o Barcelona dominou completamente a posse de bola, e os comandados de Simeone mal conseguiram criar qualquer perigo à meta de Joan García.

O que exatamente Simeone fez?

Simeone realizou quatro das cinco substituições permitidas em três ondas:

Minuto 60: entrada de Sørloth no lugar de Kang In Lee.

Minuto 72: saída de Baena e Koke, e entrada de Johnny Cardoso e Höjlund.

Minuto 78: entrada de Jonathan David no lugar de Pablo Barrios.

Ele poderia ter feito uma substituição adicional, mas não a utilizou, e jogadores como Ademola Lookman, Arnau Ortiz e Rodrigo Mendoza permaneceram no banco de reservas, assistindo à sua equipe perder a liderança.

A decisão que fechou a porta da quinta substituição

No centro desse enigma, destaca-se a postura de Simeone em relação a Julián Álvarez como principal motivo por trás da insistência em não fazer a quinta substituição.

Enquanto a torcida do Wanda Metropolitano lançava vaias furiosas contra o atacante argentino após ele desperdiçar várias oportunidades claras que poderiam ter mudado o rumo da partida, Simeone escolheu ficar ao lado dele com toda a clareza.

O treinador manteve Álvarez em campo durante todos os noventa minutos sem sequer pensar em substituí-lo, em uma mensagem clara de apoio que reflete sua confiança absoluta em seu jogador e sua recusa a ceder à pressão da torcida ou à avaliação negativa momentânea de seu desempenho.

Essa decisão não foi apenas uma solidariedade emocional com um dos principais astros da equipe, mas parte de uma visão técnica mais profunda que afetou diretamente a gestão das substituições.

As quatro mudanças feitas por Simeone foram, em sua totalidade, nitidamente ofensivas: ele colocou Sørloth para reforçar o setor ofensivo, depois Höjlund e Cardoso para renovar o meio-campo e, por fim, Jonathan David para aumentar a pressão sobre a defesa do Barcelona.

Ainda assim, Álvarez permaneceu como o centroavante no qual ele confiava, mesmo depois que os Blaugranas foram à frente no placar e o Atlético começou a buscar desesperadamente o gol de empate ou de vitória.

Aqui o enigma aparece com maior clareza: se o treinador quisesse aproveitar a quinta substituição para injetar sangue novo no ataque, Ademola Lookman seria a opção ideal e mais lógica; afinal, o jogador nigeriano possui velocidade e capacidade de infiltração e de arranque nos espaços, qualidades que eram muito necessárias nos minutos finais diante da defesa organizada do Barcelona.

Mas Simeone recusou essa opção, porque ela significaria necessariamente tirar Álvarez ou um dos outros jogadores ofensivos, algo que ele não estava disposto a fazer.

E assim o apoio de Simeone a Álvarez transformou-se de uma mera mensagem moral em uma decisão técnica determinante que contribuiu para o não aproveitamento de todas as cartas disponíveis, deixando o Atlético de Madrid enfrentar seu destino com apenas quatro substituições em uma das partidas mais importantes da temporada.