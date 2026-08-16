Jamal Musiala, estrela do Bayern de Munique, provocou uma onda de preocupação durante o confronto de sua equipe contra o Leipzig, depois de cair no gramado de forma repentina, apenas 15 minutos após entrar como substituto.

O Bayern de Munique venceu o Leipzig por 3 a 1, mas a situação de Musiala lançou uma sombra sobre a vitória, depois que o jogador de 23 anos caiu sem qualquer contato com nenhum atleta da equipe adversária, permanecendo no gramado em meio a um clima de pânico entre os jogadores.

Max Eberl, diretor esportivo do Bayern de Munique, disse após a partida: "O mais importante é que ele está bem. Não há mais nada a dizer sobre qualquer outra coisa".

Aos 84 minutos, Musiala caiu de forma repentina no gramado, sem nenhum contato com um jogador do Leipzig, o que levou seus companheiros e os atletas da equipe adversária a se dirigirem rapidamente até ele e pedirem ajuda.

O médico de emergência, que estava sentado próximo à bandeira de escanteio, correu imediatamente para o gramado, antes que os socorristas chegassem com uma maca para verificar o estado do jogador.

Um grande número de jogadores se reuniu ao redor de Musiala, em meio a cenas que causaram preocupação, antes de sua condição começar a melhorar gradualmente.

Por que Musiala desabou?

A equipe médica do Bayern de Munique tentou lidar rapidamente com a situação de Musiala. Ismael Sibari ergueu a cabeça do jogador, enquanto o fisioterapeuta colocou uma esponja úmida em seu pescoço, ao mesmo tempo em que Alphonso Davies afrouxava o cadarço da chuteira do companheiro.

Um clima de alívio tomou conta do ambiente depois que um dos socorristas fez um sinal de positivo com o polegar, indicando a melhora no estado de Musiala.

Em seguida, o jogador conseguiu se levantar e deixar o gramado, mas parecia um pouco desequilibrado ao caminhar, antes de sair acompanhado do fisioterapeuta Jerry Hoffmann e do médico da equipe, doutor Jochen Hahn, em direção aos vestiários.

Segundo o jornal alemão "Bild", Musiala sentiu uma tontura repentina enquanto estava em campo.

O jornal apontou que as altas temperaturas, que chegaram a cerca de 33 graus Celsius, podem ter afetado o jogador de forma significativa, causando problemas em sua circulação sanguínea.

Mas o que levantou questionamentos foi o fato de que Musiala havia passado apenas 15 minutos dentro de campo após entrar como substituto.

Uma lesão antiga lança sombra sobre Musiala

A situação atual de Musiala não pode ser separada do período difícil que ele vem vivendo desde que sofreu uma lesão grave em 5 de julho de 2025, durante a Copa do Mundo de Clubes, que incluiu uma fratura no osso da fíbula.

Desde então, o jogador enfrentou grandes dificuldades para recuperar o nível técnico e físico que tinha antes da lesão.

Em 17 de janeiro, Musiala comemorou seu retorno aos gramados após uma ausência de vários meses, mas posteriormente sofreu novos problemas no tornozelo, prolongando seu sofrimento na jornada de recuperação da plena condição física.

Após participar de um Mundial decepcionante, Musiala passou por uma cirurgia de remoção de uma placa metálica de seu pé esquerdo.

Musiala paga o preço de uma temporada difícil

A estrela do Bayern de Munique ficou de fora dos campos de treinamento da equipe em Tegernsee e na Ásia, limitando-se durante esse período a cumprir um programa de reabilitação e treinos individuais, depois de ter sacrificado boa parte de suas férias de verão para recuperar a forma.

Musiala voltou aos treinos coletivos na última segunda-feira, na tentativa de iniciar uma nova fase de preparação para a próxima temporada, mas o episódio de sua queda repentina diante do Leipzig reacendeu os temores sobre sua capacidade de recuperar totalmente a condição física.

Ainda assim, as previsões indicam que Musiala deve retornar aos treinos nos próximos dias, à espera de saber o quanto o episódio recente afetará seu programa de preparação.

Musiala havia falado, semanas atrás, sobre o período difícil que viveu desde que sofreu a lesão, afirmando: "Apesar de o assunto ser difícil às vezes, aprendi muito neste ano."

Embora os indícios iniciais não apontem para um problema grave, a situação de Musiala continua sendo acompanhada de perto dentro do Bayern de Munique, especialmente porque o jogador ainda não recuperou totalmente o nível físico e técnico que apresentava antes da lesão.

Enquanto o Bayern de Munique espera que o episódio do Leipzig tenha sido apenas um contratempo passageiro ligado ao esforço e ao calor, resta a pergunta principal: será que Musiala conseguirá finalmente virar a página das lesões e voltar à sua melhor versão?