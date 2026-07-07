O encontro entre o Faraó e o Rei... Uma última dança que reúne Salah e Messi na Copa do Mundo

Os olhos dos fãs de futebol estão voltados para o esperado confronto histórico entre as seleções da Argentina e do Egito nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, que promete um confronto emocionante e sem precedentes entre os astros Lionel Messi e Mohamed Salah.

Este encontro representa um confronto especial entre o “Rei” e o “Faraó”, já que não se pode falar dessa partida sem destacar os jogadores mais importantes atualmente em ambos os países — e, talvez, os mais importantes de toda a história das duas seleções.

O jornal espanhol “Marca” confirmou que os números comprovam o domínio de Lionel Messi e Mohamed Salah no histórico das seleções da Argentina e do Egito, já que ambos estarão na escalação titular hoje como capitães e ícones de suas equipes, com números impressionantes.

Os dois astros ultrapassaram a marca de 110 partidas internacionais, com 203 partidas para Messi contra 118 para Salah, Além disso, ambos detêm o recorde de gols: Messi marcou 124 gols, enquanto Salah tem 66 gols, ocupando o segundo lugar atrás de Hossam Hassan, autor de 69 gols, que atualmente treina os Faraós.

Este jogo marca o primeiro confronto entre as duas estrelas em nível de seleções, embora eles já tenham se enfrentado duas vezes em nível de clubes, quando Messi jogava pelo Barcelona e Salah pela Roma e pelo Liverpool, respectivamente.

O astro egípcio não conseguiu nenhuma vitória nesses confrontos, e, na segunda partida, Messi marcou dois gols na Liga dos Campeões da temporada 2018-2019, quando o Barcelona venceu por 3 a 0, antes de o Liverpool virar o jogo na histórica partida de volta no Anfield, com uma goleada de 4 a 0 marcada pela equipe inglesa.

Espera-se que a imagem do aperto de mão entre os dois capitães no início da partida chame a atenção do mundo inteiro, já que a atual competição é, em teoria — embora ainda sem confirmação oficial —, a última grande competição disputada pelas duas estrelas.

A trajetória de Messi na Copa do Mundo chegará ao fim após seis edições do torneio nos Estados Unidos, enquanto a segunda participação de Salah na Copa do Mundo também terminará aqui.

Lionel Messi possui uma trajetória internacional muito mais longa em comparação com a do astro egípcio, levando em conta que ele é cinco anos mais velho que Salah.

Messi fez sua estreia em 17 de agosto de 2005, durante um amistoso contra a Hungria, no qual sofreu uma expulsão inusitada, enquanto Mohamed Salah disputou sua primeira partida pela seleção principal em 3 de setembro de 2011, na derrota por 2 a 1 para Serra Leoa, antes de marcar seu primeiro gol oficial um mês depois, na vitória por 3 a 0 sobre o Níger, o que marcou o início de uma sequência de 66 gols marcados com a camisa da seleção de seu país.

A comparação mostra uma grande superioridade de Messi em termos de grandes competições e títulos. Embora a seleção egípcia seja considerada a campeã do continente africano e a mais vitoriosa na Copa Africana das Nações, com sete títulos, ela ficou de fora da Copa do Mundo de 2022, o que limitou a participação de Salah a apenas duas edições da Copa do Mundo: 2018 e 2026.

Mohamed Salah está quase igualando o número de participações de Messi em torneios continentais: ele disputou cinco edições da Copa Africana das Nações, contra as sete de Messi na Copa América; no entanto, o astro argentino conquistou dois títulos continentais, enquanto Salah ficou com o vice-campeonato duas vezes como melhor resultado, nas edições de 2017 e 2021.

O jornal “Marca” afirmou que essa comparação, antes do confronto entre os dois esta noite no Estádio Mercedes-Benz, em Atlanta, não tem como objetivo colocar Salah no mesmo patamar que Messi — que é difícil de comparar com qualquer outro jogador —, mas sim destacar o grande valor que o astro egípcio representa para o continente africano.

Salah entra para os registros históricos como um dos cinco melhores jogadores da história da África, compartilhando o pódio dos gigantes ao lado de nomes de destaque como Samuel Eto’o, Didier Drogba e outros.