O Al-Nassr está próximo de completar totalmente seu elenco, no âmbito de seus preparativos contínuos para o início da nova temporada de futebol 2026-2027.

O Al-Nassr havia disputado sua pré-temporada no exterior, que começou na capital portuguesa, Lisboa, no dia 19 de julho, com a participação de todos os jogadores, à exceção do quarteto: os portugueses Cristiano Ronaldo e João Félix, o senegalês Sadio Mané e Abdulelah Al-Amri.

O jornalista saudita Rtiban Al-Dosari afirmou que Félix e Mané se juntarão à pré-temporada do Al-Nassr em Lisboa na noite desta sexta-feira, seguindo os passos de Abdulelah Al-Amri, que chegou à pré-temporada na noite de anteontem, quarta-feira.

Dessa forma, o astro português Cristiano Ronaldo segue sendo o único ausente da pré-temporada do Al-Nassr até o momento, apesar do fim de sua participação com a seleção de Portugal na Copa do Mundo de 2026, no dia 6 de julho.

Espera-se que Ronaldo se junte à pré-temporada do Al-Nassr nas próximas horas, a fim de alcançar a etapa final da preparação para a nova temporada.

Vale lembrar que o Al-Nassr iniciará a nova temporada dentro de cerca de duas semanas, mais precisamente no dia 15 de agosto próximo, quando enfrentará o Al-Fateh na primeira rodada da Roshn League.

O Al-Nassr busca manter o título que conquistou na temporada passada, após uma ausência que durou 7 anos completos, além de conquistar o título da Champions League da Ásia de elite pela primeira vez em sua história.