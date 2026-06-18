O elenco completo... Yannard recorre ao astro do futebol tunisiano em sua nova missão

A Federação Tunisiana de Futebol anunciou, nesta quinta-feira, a composição completa da nova comissão técnica da seleção nacional principal, que comandará as “Águias de Cartago” na Copa do Mundo de 2026, a ser sediada pelo Canadá, pelos Estados Unidos e pelo México no período de 11 de junho a 19 de julho do próximo ano.

Este anúncio vem após a decisão inesperada de demitir o técnico Sabri Lamouchi, após a goleada sofrida contra a Suécia (1 a 5), e a nomeação do experiente técnico francês Hervé Renard como seu sucessor, em uma tentativa de salvar a campanha da seleção tunisiana na Copa do Mundo e colocá-la de volta nos trilhos.

A nova comissão técnica conta com uma seleção de profissionais locais e estrangeiros, conforme segue:

Técnico: Hervé Renard.

Assistente técnico: Frédéric Biancalini.

Treinador de goleiros: Gilles Foch.

Preparação física: David Barriak e Anas Kazouz.

Análise técnica e de desempenho: Wahbi Khazri, Alexandre Kerfayan, Helmi Keshou e Anis Ben Mlik.

A presença do ex-astro tunisiano Wahbi Khazri na comissão técnica é um dos destaques da nova equipe. Ele é um dos maiores jogadores da história da Tunísia e ocupa o segundo lugar na lista dos maiores artilheiros da seleção, com 25 gols, atrás apenas de Issam Jemaa. Al-Khazri dá continuidade à sua trajetória excepcional na comissão técnica, na esperança de transmitir sua experiência e carisma aos jogadores.

Renard (57 anos), dono de um histórico brilhante, aspira a investir sua rica experiência para promover uma mudança qualitativa no desempenho da seleção tunisiana, já que anteriormente levou a Zâmbia e a Costa do Marfim ao título da Copa Africana das Nações e classificou o Marrocos para a Copa do Mundo de 2018, e a Arábia Saudita à Copa do Mundo de 2022, antes de assumir o comando da Tunísia na edição de 2026.

A seleção tunisiana enfrentará um grande desafio na segunda rodada da fase de grupos, quando enfrentará o Japão no dia 21 de junho, antes de encerrar sua trajetória na primeira fase contra a Holanda, no dia 26 do mesmo mês.

Diante dessa mudança ousada, a torcida tunisiana espera que Renard e a nova comissão técnica devolvam a confiança e a disciplina à seleção, e tragam as “Águias de Cartago” de volta ao nível que condiz com sua história nas grandes competições.