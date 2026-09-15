O Elche busca quebrar uma sequência negativa histórica diante do Real Madrid, quando as duas equipes se enfrentarem na noite de terça-feira, pela sexta rodada do Campeonato Espanhol.

De acordo com a rede "Opta", especializada em estatísticas, o Elche não conseguiu conquistar nenhuma vitória nos últimos 16 jogos entre os dois times em La Liga, com um saldo de 3 empates e 13 derrotas, desde a vitória por 3 a 1 em março de 1978, sendo essa a mais longa sequência do clube sem vencer o Real Madrid na história da competição.

O Real Madrid não perdeu nos últimos 8 jogos que disputou como visitante contra o Elche em La Liga, somando 6 vitórias e dois empates, sendo essa sua mais longa sequência invicta fora de casa diante do Elche na história da competição.

O Real Madrid venceu os últimos 5 jogos que disputou em La Liga em uma terça-feira, e, em caso de vitória, alcançará sua mais longa sequência de vitórias nesse dia da semana na história da competição, enquanto o Elche vive sua pior sequência de derrotas em terça-feira na primeira divisão, depois de perder os últimos 3 jogos.

O Real Madrid sofreu 4 derrotas nos últimos 9 jogos que disputou fora de casa em La Liga, contra 4 vitórias e um empate, e, desde 2019, o time só sofreu cinco derrotas ou mais como visitante durante um único ano civil na competição em uma ocasião, quando perdeu 7 jogos em 2023 sob o comando de Carlo Ancelotti.

O Elche não conseguiu nenhuma vitória em seus cinco jogos na temporada 2026-2027 de La Liga, com um saldo de dois empates e 3 derrotas, sendo essa a terceira vez que inicia uma campanha na primeira divisão sem vencer em seus cinco primeiros jogos no século XXI, após as temporadas 2013-2014, quando empatou 3 vezes e perdeu duas, e 2022-2023, quando empatou uma vez e perdeu 4 vezes.

As finalizações do Real Madrid acertaram a trave ou o travessão 8 vezes em La Liga durante a temporada 2026-2027, o dobro do número de vezes em que as bolas de qualquer outro time acertaram a trave ou o travessão na competição nesta temporada, com o Barcelona vindo logo em seguida, com 4 vezes.

O Real Madrid também se tornou o primeiro time cujas finalizações acertaram a trave ou o travessão 8 vezes durante seus primeiros 5 jogos em uma temporada de La Liga, pelo menos desde a temporada 2003-2004.

A posse de bola média do Elche foi de 33,3% durante seu último jogo em La Liga contra o Athletic Bilbao, sendo esse seu menor índice de posse de bola em um jogo da competição desde fevereiro de 2023 diante do Real Madrid, quando foi de 27,6%.

Kylian Mbappé, que recentemente conquistou sua 50ª vitória em La Liga com o Real Madrid, marcou 6 gols em 5 participações na competição nesta temporada, sendo esse seu maior saldo após seus primeiros 5 jogos com o time na primeira divisão.

Arda Güler criou mais chances do que qualquer outro jogador nas cinco grandes ligas europeias nesta temporada, com um total de 24 chances, depois de criar 5 chances ou mais em 4 dos 5 jogos que disputou com o time no Campeonato Espanhol nesta temporada.

Este será o primeiro confronto de José Mourinho, técnico do Real Madrid, diante do Elche em La Liga, já que o treinador do time merengue conseguiu vencer todos os 24 adversários que enfrentou anteriormente na competição.



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