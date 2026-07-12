O Egito estuda a possibilidade de sediar a Copa Africana das Nações... e sonha em organizar a Copa do Mundo

Hamada El-Sherbini, membro do Conselho de Administração da Federação Egípcia, revelou que estão analisando a possibilidade de apresentar uma candidatura para sediar a Copa Africana das Nações de 2028.

Durante uma entrevista por telefone à rádio Mega FM, El-Sherbini afirmou que o objetivo é continuar a desenvolver a infraestrutura egípcia, preparando o terreno para sediar competições de maior porte nos próximos anos.

Al-Sharbini afirmou que a alegria da torcida com a conquista da seleção egípcia na Copa do Mundo de 2026 foi o maior incentivo para continuar o trabalho.

O membro do Conselho de Administração da Federação Egípcia agradeceu ao presidente Abdel Fattah al-Sisi pela homenagem prestada à seleção egípcia, após sua histórica classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo, antes de ser eliminada pela Argentina nas oitavas de final.

Ele continuou: “Esse gesto tocou profundamente todos os membros da delegação, pois a homenagem veio do coração e deixou todos felizes, e será um incentivo para alcançarmos ainda mais conquistas”.

Al-Sharbini acrescentou que a Federação Egípcia espera concluir o desenvolvimento dos estádios e das instalações esportivas, como preparação para apresentar candidaturas à organização de grandes torneios.

Ele destacou: “Esperamos concluir o projeto dos estádios e, em seguida, nos candidatar para sediar a Copa do Mundo e a Copa Africana das Nações. Já sediamos a Copa Africana das Nações mais de uma vez, e o próximo passo é nos candidatarmos para sediar a edição de 2028”.

Hamada El-Sherbini concluiu suas declarações enfatizando que o Egito possui o potencial necessário para sediar os maiores eventos esportivos.