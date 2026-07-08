O Egito está furioso com um homem e exige, em uma reclamação oficial, que a FIFA tome medidas imediatas

O Egito apresentou uma reclamação oficial à FIFA contra o árbitro François Letexier. O país quer que o árbitro seja suspenso imediatamente pela federação de futebol.

Letexier apitou na noite de terça-feira a partida entre Argentina e Egito (3 a 2). Apesar da vantagem de 2 a 0 do país africano, a equipe de Lionel Scaloni conseguiu reverter completamente o placar, e a Argentina se classificou para as quartas de final.

Segundo o Egito, a seleção foi gravemente prejudicada durante a partida. Por exemplo, eles consideram que Mohamed Salah foi privado de um pênalti claro pela arbitragem.

Além disso, consideram que um gol foi anulado de forma totalmente injusta pelo VAR. Há também espanto em relação a alguns cartões aplicados.

De acordo com diversos meios de comunicação em todo o mundo, o Egito apresentou uma reclamação à FIFA. O presidente da EFA, Hany Abo Rida, apresentou a reclamação formal.

Eles solicitam uma investigação completa sobre os árbitros, explicações e a exclusão de Letexier e sua equipe do restante do torneio.