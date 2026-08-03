Em um novo desdobramento que aprofunda a crise do presidente da Federação Internacional de Futebol (Fifa), Gianni Infantino, a Federação Inglesa de Futebol decidiu retirar seu apoio à reeleição dele para um novo mandato, em razão do fracasso retumbante de seu último projeto relacionado à venda de participações dos direitos comerciais dos torneios da Fifa, com destaque para a Copa do Mundo.

Com isso, a Federação Inglesa segue os passos de sua congênere galesa, que foi a primeira federação nacional a anunciar a retirada de seu apoio a Infantino, em meio a expectativas de que outras federações europeias se juntem ao mesmo movimento nos próximos dias.

Infantino vinha enfrentando uma onda de duras críticas nos últimos dias, após o colapso de seu plano de vender uma participação a investidores do setor privado nos torneios organizados pela Fifa, plano que foi oficialmente abandonado após reações furiosas de federações continentais e nacionais.

A União das Federações Europeias de Futebol (Uefa) afirmou, em comunicado oficial, que diversos países, entre eles Inglaterra e País de Gales, manifestaram disposição de boicotar futuras edições da Copa do Mundo caso o projeto não fosse retirado, o que levou a Fifa a recuar rapidamente.

Observadores consideram provável que os desdobramentos dessa crise deixem um impacto negativo profundo nos esforços de Infantino para se manter no cargo de presidente da Fifa, com a aproximação da data das eleições presidenciais previstas para o próximo ano, 2027.

O jornal britânico "The Times" revelou que a Federação Inglesa retirará uma carta de apoio anterior que havia enviado a Infantino manifestando respaldo à sua permanência no cargo, em um movimento que reflete a dimensão da perda de confiança dentro da casa do futebol europeu.

A decisão da Federação Inglesa é vista como o início de algo semelhante a um "efeito dominó", já que é provável que outros órgãos do futebol sigam os passos do País de Gales e da Inglaterra, diante do crescimento dos apelos dentro da Europa pela destituição de Infantino do cargo.

O País de Gales foi o primeiro a tomar a iniciativa de retirar seu apoio, seguido pela Inglaterra, em um indício claro da erosão da base europeia que constituía um dos mais importantes pilares de força de Infantino desde que assumiu a presidência, em 2016.

Com esses desdobramentos, o futuro do presidente da Fifa entra em uma fase de incerteza sem precedentes, depois que seu ambicioso plano comercial se transformou em uma crise política que ameaça sua continuidade à frente da maior instituição do futebol no mundo.