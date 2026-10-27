O editor-chefe da "France Football": Rodri tirou a glória de Lamine Yamal

Em uma confissão chocante que vira todas as previsões de cabeça para baixo, o homem mais poderoso da Bola de Ouro revelou o verdadeiro segredo por trás da queda dos astros da Espanha, campeões do mundo, na corrida pelo título, afirmando que a consagração de Harry Kane não foi apenas uma vitória, mas o resultado de uma guerra interna de votos que despedaçou o sonho espanhol.

Vincent Garcia, editor-chefe da revista France Football e presidente do comitê da Bola de Ouro, rompeu o silêncio para justificar a grande surpresa da edição deste ano, na qual o inglês Harry Kane foi coroado com o prestigioso prêmio, enquanto nenhum jogador da seleção espanhola campeã da Copa do Mundo conseguiu chegar às primeiras posições.

O enigma da queda espanhola

Garcia atribuiu essa queda, em declarações reproduzidas pelo jornal francês L'Équipe, ao fenômeno da "divisão de votos" que atingiu com força o grupo da La Roja, explicando que a acirrada disputa entre os dois astros da seleção foi uma desgraça para ambos.

Garcia disse: "Acredito sinceramente que Rodri tirou alguns votos de Lamine. Na seleção espanhola campeã da Copa do Mundo, houve uma clara divisão de votos entre Rodri e Lamine Yamal, e essa divisão custou caro aos dois".

O veterano jornalista francês acrescentou: "Houve uma grande dispersão de votos entre os jogadores espanhóis, e o mais importante é que a seleção espanhola era um time completo e uma máquina coletiva impressionante. Por isso era quase impossível para os membros do júri destacar e favorecer um único desempenho individual".

Yamal paga o preço da lesão e de um único gol

Garcia não hesitou em dissecar a situação do jovem astro Lamine Yamal, ponta do Barcelona, que entrou no Mundial como um dos principais favoritos.

Ele explicou: "Lamine Yamal tornou-se campeão do mundo, e isso é uma grande conquista, mas na verdade ele marcou apenas um gol e começou o torneio lesionado. Essa situação complexa tornou a tarefa do júri extremamente difícil na hora de decidir entre os jogadores espanhóis".

Quando questionado sobre sua escolha pessoal na votação, o presidente do prêmio se recusou a revelar e se limitou a provocar ainda mais polêmica, dizendo: "Votei em alguém que não venceu, e acho que ele também merecia vencer, mas vocês verão tudo no sábado, quando a France Football publicar os resultados completos e detalhados".

A batalha dos 41 pontos

Sobre a batalha final pelo título, Garcia revelou que a disputa entre Kane e Kylian Mbappé chegou ao ponto de ebulição e que a decisão veio nos últimos instantes.

Ele disse: "Kylian Mbappé esteve na frente na corrida durante a maior parte do período de votação, antes de Harry Kane voltar com força. A diferença de pontos entre Kane e Mbappé é extremamente pequena, menor até do que a diferença entre Rodri e Vinícius em 2024, que foi de 41 pontos".

Garcia defendeu com veemência o merecimento do astro inglês ao prêmio, rejeitando a ideia de que ele venceu apenas graças às conquistas de seu time.

Encerrou sua fala com os números: "Ele é, acima de tudo, um grande artilheiro. Marcou 73 gols por seu clube e pela seleção de seu país nesta temporada, venceu todos os títulos na Alemanha com o Bayern de Munique e chegou às semifinais da Liga dos Campeões da Europa; com a seleção da Inglaterra, alcançou as semifinais da Copa do Mundo. Não há dúvida de que o júri sentiu que ele era a escolha mais ideal e mais completa entre todos os candidatos".



