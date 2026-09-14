O alemão Alexander Zverev conquistou o título do US Open de tênis após vencer o norte-americano Ben Shelton pelo placar de 6-3, 7-6 (2), 5-7 e 6-2, em 3 horas e 33 minutos.

O jornal Mundo Deportivo destacou que Zverev se tornou o segundo alemão a vencer o título do US Open, depois da lenda Boris Becker, em 1989.

Zverev não percebeu que havia definido o último ponto, levando alguns segundos até começar a comemorar a conquista.

Zverev impôs seu domínio desde a quebra de saque no game de abertura, depois que o jogador norte-americano cometeu uma dupla falta, e o alemão definiu o primeiro set com outra dupla falta de Shelton.

Os sinais de tensão estavam mais evidentes no jogador norte-americano, em contraste com a tranquilidade e a experiência de Zverev. O jogador alemão foi impecável no tie-break, mas, quando estava perto de concluir a missão, veio à tona aquela tendência conservadora enraizada nele: recuou um passo e pagou o preço ao ter de disputar um set a mais.

Esta foi a sexta vitória de Zverev sobre Ben Shelton e, com isso, Alexander Zverev alcançou uma superioridade total diante do jogador norte-americano, com um saldo de 13 sets a apenas 2.

Alexander Zverev tornou-se candidato a chegar à liderança do ranking mundial. O alemão ainda está, aparentemente, distante de Jannik Sinner por uma diferença de 1.810 pontos, mas somou este ano 700 pontos a mais que o italiano.

Assim, Zverev venceu, no US Open, seu segundo título entre os quatro Grand Slams, em sua terceira final consecutiva em um dos torneios de Grand Slam e a sexta em sua carreira.

O alemão sepultou a amargura de sua primeira participação no US Open, em 2020, quando o título estava ao seu alcance, a apenas dois pontos, mas não aproveitou a vantagem de dois sets a zero diante do austríaco Dominic Thiem.

Zverev conquistou 26 títulos em sua carreira ao longo de 44 finais, mas o que sempre lhe faltava era o cume da glória, ou seja, um título dos quatro Grand Slams.

Nesta temporada, ele conquistou apenas dois títulos, mas eles vieram em Paris e Nova York, após sua derrota na final de Wimbledon, onde Jannik Sinner interrompeu seu caminho, depois que o italiano não conseguiu fazer isso em outras ocasiões, como aconteceu no torneio atual. Além disso, Carlos Alcaraz não conseguiu defender seu título da forma esperada, tendo Zverev como seu sucessor no rol de campeões, exatamente como aconteceu em Roland Garros, sem que o espanhol conseguisse disputar o título com ele.

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