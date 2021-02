O drama de 983 dias de jogador do Chelsea: 'a dúvida era se eu voltaria a andar'

Van Ginkel, que retornou ao PSV por empréstimo, contraiu uma infecção após uma cirurgia no joelho que quase encerrou sua carreira como jogador

Quando Marco van Ginkel teve que passar por um procedimento cirúrgico durante sua passagem pelo Chelsea, por conta de um problema no ligamento cruzado anterior do joelho, em 2018, ele não poderia imaginar o drama de quase 1000 dias que estava prestes a passar para voltar a jogar futebol.

Depois de marcar 14 gols em 28 partidas pelo PSV, da Holanda, o meia, com então 26 anos, estava entrando no auge de sua carreira. Porém, uma infecção contraída durante a cirurgia no joelho fez com que o holandês se perguntasse se conseguiria voltar a jogar novamente.

Ele teve que passar por três cirurgias em apenas seis dias, antes de tomar três meses de antibióticos e passar por mais três procedimentos operatórios neste período.

"Eu corri o risco de perder minha carreira, claro. Especialmente depois da primeira semana de infecção, eles não sabiam o que estava acontecendo com minha articulação. Naquele momento, era mais uma questão de saber se eu poderia andar novamente. O futebol não importava”, lembrou Van Ginkel em entrevista exclusiva à Goal .

Van Ginkel assinou com o Chelsea em 2013 e após quatro partidas pelos Blues foi emprestado para Milan, Stoke City e PSV. Então, teve de ficar 983 dias sem entrar em campo, passando boa parte de seu tempo no centro de recuperação do clube inglês, ao lado de nomes como Callum Hudson-Odoi e Ruben Loftus-Cheek, que também se recuperavam de suas cirurgias.

“Me explicaram que essas coisas podem acontecer às vezes, com uma a cada 200 pessoas. Mas eu era uma dessas pessoas”, comentou.

"Uma infecção normal requer apenas antibióticos, mas a minha foi muito ruim. Tive que tomar antibióticos por três meses e passar por mais três cirurgias para limpar meu joelho. Foram tempos muito difíceis, emocionalmente e mentalmente”, contou o holandês.

Mas mesmo passando por este momento difícil, Van Ginkel aproveitou seu tempo para investir em imóveis e anunciar noivado com sua namorada de longa data, Kristie, antes de voltar aos gramados em janeiro deste ano, pelo PSV.

"Parecia minha estreia de novo. Perdemos o jogo mas ainda comemorei com a minha família. Foi uma grande conquista para mim", celebrou.

Então, depois de jogar apenas dez minutos contra o AZ, ele já fez mais duas aparições na tentativa de recolocar sua carreira nos trilhos novamente. Seu contrato com o Chelsea foi prorrogado até o final da temporada, em junho.

"Meu foco está apenas no PSV, no momento, e o resto veremos. Conheço minhas qualidades, mas estou concentrado apenas no PSV e em mim. Estou muito feliz por voltar a ser jogador de futebol", completou.