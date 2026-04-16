O drama da Liga dos Campeões tem consequências graves: grande estrela deve deixar o Real Madrid em breve

A chance de Álvaro Arbeloa continuar como técnico do Real Madrid na próxima temporada parece mínima. Segundo o The Athletic, é provável que o clube madrilenho se despeda do sucessor interino de Xabi Alonso em breve, embora a demissão provavelmente não ocorra antes do fim da temporada.

A notícia surge após a eliminação pelo Bayern de Munique na Liga dos Campeões. O Real Madrid precisava de uma vitória na Allianz Arena e chegou a estar na frente por três vezes, mas acabou perdendo por 4 a 3 após o cartão vermelho recebido por Eduardo Camavinga.

Com a eliminação na competição de bilhões, o Real Madrid ficará praticamente sem nenhum título nesta temporada, já que havia sido eliminado anteriormente da Copa do Rei e o FC Barcelona detém uma vantagem de nove pontos na LaLiga.

Embora a temporada sem títulos não seja inteiramente culpa de Arbeloa — afinal, ele só foi contratado em janeiro —, o ex-lateral-direito provavelmente pagará o preço dessa crise. Segundo o The Athletic, o Real Madrid praticamente certamente se despedirá antecipadamente de Arbeloa, cujo contrato, segundo consta, vai até o final da próxima temporada.

Pelo que parece, ele poderá terminar a temporada atual. “O raciocínio por trás disso é que não faria sentido nomear um novo treinador agora, com tão pouco em jogo, e que Arbeloa – um verdadeiro homem do clube – melhorou o clima no vestiário o suficiente para manter um ambiente profissional até maio.”

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O próprio Arbeloa já havia declarado na noite de quarta-feira, após a derrota na Alemanha, que aceitaria uma eventual demissão. “A decisão é do clube e eu sou um torcedor leal. A única coisa que quero é que o Real Madrid vença, independentemente de quem esteja no comando.”

De qualquer forma, as especulações sobre a sucessão de Arbeloa já começaram em grande estilo. O nome de Jürgen Klopp já vem sendo cogitado há algum tempo; recentemente, Didier Deschamps foi associado ao cargo de treinador na capital espanhola e, se acreditarmos no The Athletic, Mauricio Pochettino é um candidato sério.