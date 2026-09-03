O doutor Pappone avisa o Napoli: "McTominay fora por pelo menos dois meses, depois os exames"

O doutorCarlo Pappone explicou à Radio Kiss Kiss Napoli em detalhes em que consiste o procedimento ao qual o meio-campista do Napoli Scott McTominay terá de se submeter, destacando que não se trata de uma operação banal para um atleta profissional e que são necessários pelo menos dois meses de afastamento e controles rigorosos antes que se possa dar o aval para o retorno aos gramados. A seguir, suas declarações.





"A fibrilação atrial em um atleta não é um evento raro. Esse tipo de arritmia aparece com mais frequência no fim da carreira. Também pode se manifestar após o fim da atividade competitiva. Um episódio breve pode se resolver espontaneamente e não representar necessariamente um problema. A situação muda quando a fibrilação dura várias horas. O mesmo vale quando são necessários medicamentos para interromper o episódio. Durante a fibrilação atrial, o coração perde a coordenação normal entre suas câmaras. O desempenho físico do atleta pode, portanto, cair de maneira significativa.





Por esse motivo, um jogador em pleno episódio defibrilação dificilmente consegue suportar uma partida ou um treino intenso.O procedimento de fibrilação atrial é realizado sob anestesia geral. O médico insere alguns cateteres através de uma veia femoral. Os cateteres então chegam ao coração. O cardiologista acessa o átrio esquerdo por meio de uma punção da membrana que separa o átrio direito do esquerdo. Nesse ponto, pode intervir sobre as áreas responsáveis pela arritmia. Nos últimos anos, a tecnologia deu importantes passos à frente.





Hoje também se utiliza a eletroporação que é muito eficaz. A ablação, porém, não garante sucesso em 100% dos casos. As complicações também, ainda que não estejam necessariamente destinadas a acontecer, devem ser consideradas. Por isso, é importante realizar a intervenção em centros especializados e equipados para lidar com eventuais emergências. A intervenção em um atleta é diferente da intervenção em uma pessoa comum. O motivo está ligado aos padrões exigidos de um atleta profissional. Depois da ablação, de fato, não basta verificar o retorno ao ritmo cardíaco normal. É preciso, sobretudo, confirmar a ausência de novos episódios de fibrilação atrial. Além disso, o atleta não deve precisar de medicamentos antiarrítmicos nem de uma terapia anticoagulante. Só depois dessas verificações é que se pode avaliar o retorno à atividade competitiva".