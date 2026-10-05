No momento em que a comissão da Premier League inglesa confirmou que os proprietários do Manchester City inflaram a receita do clube em mais de 830 milhões de libras esterlinas, em um dos maiores escândalos de fraude financeira da história do futebol inglês, os números vindos do outro lado da cidade de Manchester revelaram outro escândalo de tipo diferente, protagonizado pelo Manchester United.

A sentença condenatória contra o City foi proferida menos de cinco dias apenas após o Manchester United ter apresentado seus demonstrativos financeiros ampliados à Bolsa de Nova York até 30 de junho de 2026, que incluíram números chocantes de gravidade não menor do que o caso do vizinho.

Os demonstrativos revelaram, segundo a emissora britânica BBC, que o clube pagou 37 milhões de libras esterlinas apenas em juros, um aumento em relação aos 34 milhões do ano anterior, elevando o total líquido dos pagamentos de juros desde a aquisição pela família Glazer, em 2005, para 852 milhões de libras esterlinas, de acordo com as estimativas do famoso blogueiro financeiro Swiss Ramble.

Um único número resume a tragédia: o que os proprietários do Manchester City injetaram como receita fictícia, o United pagou como juros de dívidas que não contraiu.

Declaração de Berrada: e a realidade amarga

O presidente-executivo Omar Berrada disse em seu comunicado: "Embora esses resultados confirmem que estamos no caminho certo, continuaremos a seguir uma abordagem disciplinada para garantir a sustentabilidade de nossos recursos financeiros".

Uma declaração cautelosa que reflete o tamanho da crise; pois o clube que alcançou receitas recordes de 677,6 milhões de libras e deve chegar a 760 milhões em 2026-2027, após seu retorno à Liga dos Campeões e sua terceira colocação, está afundado em dívidas.

O United revelou gastos de 191,7 milhões de libras com novos jogadores, dos quais os mais destacados são Carlos Baleba, André Santos e Youri Tielemans, além de 90 milhões de libras em empréstimos adicionais, elevando o total de suas dívidas para 1,15 bilhão de libras esterlinas, em comparação com apenas 667 milhões em junho de 2021.

A crise das dívidas adiadas

O mais grave não é o tamanho da dívida, mas o prazo de seu pagamento. Antes de 30 de junho, as dívidas de transferências sozinhas chegaram a 375 milhões de libras, das quais 218 milhões devem ser pagos antes de 30 de junho de 2027, além de 122,8 milhões em pagamentos potenciais vinculados a metas dos jogadores.

Em junho passado, o clube reestruturou suas dívidas acrescentando 94,36 milhões de libras, e depois gastou 63,5 milhões de libras no terreno de seu novo estádio proposto, cujo modelo de financiamento ainda não foi definido, em uma medida vista por muitos torcedores como um desgaste que seria melhor aplicado no reforço do time do treinador Michael Carrick, que ocupa a décima segunda colocação.

O grande paradoxo

Apesar de tudo isso, o United realizou um relativo milagre financeiro; pois depois de ter sido a quinta maior folha salarial da Premier League, com 313 milhões de libras em 2025, ela caiu para 302 milhões em 2025-2026 por conta da ausência europeia, fazendo com que a proporção dos salários em relação às receitas fosse de apenas 45%, a melhor do campeonato.

Isso significa que Carrick alcançou um feito acima das expectativas ao ocupar a terceira colocação com os menores recursos em comparação aos concorrentes.

Mas a política de vendas segue catastrófica; pois desde a venda de Lukaku por 74 milhões em 2019, o clube não vendeu nenhum jogador por mais de 25 milhões, exceto em apenas 4 ocasiões: Greenwood, McTominay, Hojlund e Garnacho.

No último verão, arrecadou apenas 47 milhões com vendas, na décima primeira colocação do campeonato, enquanto gastou 148 milhões, menos do que clubes recém-promovidos como Ipswich e Hull City.

Classificação à Liga dos Campeões ou o colapso

Em 2023, os clubes da Premier League votaram pela definição de um teto de aquisição financiada por dívidas em 65% do valor do clube, como resposta ao negócio do Burnley. Os torcedores do United consideram que a decisão veio 18 anos atrasada.

Hoje, enquanto os holofotes recaem sobre o escândalo do City, Berrada se encontra diante de uma equação impossível: controlar os custos, reduzir as dívidas de transferências e financiar um novo estádio, mantendo gastos suficientes para permanecer na Liga dos Campeões.

Em 2017-2018, o clube arrecadou 80 milhões com as quartas de final da Liga dos Campeões, e em 2024-2025 recebeu apenas 31 milhões por alcançar a final da Liga Europa, enquanto a Adidas desconta 10 milhões por ano em caso de não classificação à Liga dos Campeões.

Quando o United enfrentar o Tottenham, lanterna da tabela, em 10 de outubro em Old Trafford, a partida não será por meros 3 pontos, mas uma luta pela sobrevivência financeira antes da esportiva.







