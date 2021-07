O 'dono' do Atlético de Madrid: de contrato renovado, Simeone pode completar 13 anos à frente da equipe

O atual campeão da La Liga renovou seu vínculo até 2024

Simeone até 2024. Foi essa notícia com a qual o torcedor do Atlético de Madrid se deparou nesta quinta-feira (8). Campeão da La Liga na última temporada, o argentino está com toda a moral do mundo e já é considerado um dos maiores treinadores da história do clube.

Contratado em 2011, mudou o patamar dos Colchoneros de uma equipe que sofria para bater de frente com Barcelona e Real Madrid para o time mais poderoso da Espanha no momento, capaz de realizar contratações como a de João Félix, um dos negócios mais caros de todos os tempos.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Caso cumpra o contrato até o final, Simeone, então, chegará a 2024 tendo completado 13 anos de Atlético de Madrid. Já o técnico mais longevo da história do clube, pode chegar a uma marca praticamente "inquebrável", considerando a frequência com que equipes normalmente trocam de treinador.

Desde que o argentino chegou ao Wanda Metropolitano, por exemplo, o Real Madrid, seu principal rival, já teve seis técnicos diferentes (sem nem contar as duas passagens de Zidane e agora, Ancelotti). Já o Barcelona, sete treinadores.

Simeone, no todo, criou uma identidade no clube que vai além das quatro linhas. O "Cholismo", como é conhecido sua ideologia, fez o torcedor reencontrar o orgulho de ser Colchonero, um time que pode até não ter os recursos dos rivais, mas compete como ninguém, monta defesas intransponíveis e luta até a última gota de suor.

📝 #Simeone2024



Diego Pablo @Simeone y su cuerpo técnico renuevan como rojiblancos hasta 2024.



🤩 ¡La mejor forma de arrancar la temporada! 💪



➡️ https://t.co/Vqo50B4rQs pic.twitter.com/UU17EHIA1E — ❤️🤍🏆 CAMPEONES 🏆❤️🤍 (@Atleti) July 8, 2021

As conquistas também vieram: o argentino é bicampeão da La Liga (2013-14 e 2020-21), da Liga Europa (2011-12 e 2017-18) e da Supercopa da Uefa (2012 e 2018), bem como campeão da Copa do Rey (2012-13) e da Supercopa da Espanha (2014). Além disso, foi duas vezes vice da Liga dos Campeões (2013-14 e 2015-16).

Ídolo da torcida, ainda busca o sonho europeu e tem alguns desafios a cumprir: um deles, jogar mais com a bola nos pés, segue sendo um problema para as suas equipes. Mas os números e a idolatria não mentem: Simeone é, a cada dia que passa, mais "dono" do Atlético de Madrid.