O empresário norte-americano Ben Harburg, proprietário do clube saudita Al-Kholood, ironizou a chegada do astro egípcio Mohamed Salah às fileiras do Trabzonspor, da Turquia.

O Trabzonspor havia anunciado nesta quarta-feira a contratação oficial de Mohamed Salah, concretizando uma das transferências mais importantes do mercado neste verão.





Salah deixou o Liverpool ao fim da última temporada, após passar 9 anos na fortaleza de Anfield, repletos de conquistas individuais e coletivas.









Muitos aguardavam o novo passo de Salah, diante das expectativas de sua transferência para a liga saudita, em especial para o Al-Ittihad, que tentou contratá-lo segundo diversos relatos da imprensa.

Mas Salah definiu seu destino ao se transferir para a liga turca, mais precisamente para o Trabzonspor, iniciando um novo capítulo em sua carreira esportiva.

Sobre essa transferência, Ben Harburg comentou em sua conta oficial no "X", dizendo: "Ele foi para a liga certa. A liga saudita de futebol profissional não é o lugar adequado para passar as férias da aposentadoria".







