O empresário norte-americano Ben Harburg, dono do clube saudita Al-Kholood, ironizou a aproximação do craque egípcio Mohamed Salah de um acerto com o turco Trabzonspor.

O Trabzonspor havia anunciado na noite de ontem, terça-feira, o início de suas negociações oficiais para a contratação de Mohamed Salah, em um movimento que pode pavimentar o caminho para a concretização de uma das transferências mais importantes do mercado.

Minutos antes, a conta oficial do Trabzonspor no "X" publicou um vídeo que mostrava as pirâmides do Egito, em referência à proximidade da contratação de Salah.

Salah deixou o Liverpool ao fim da temporada passada, após 9 anos passados dentro da fortaleza de Anfield, repletos de conquistas individuais e coletivas.

Muitos aguardavam o novo passo de Salah, em meio a expectativas de sua transferência para o Campeonato Saudita, especialmente para o Al-Ittihad, que tentou contratá-lo segundo diversos relatos da imprensa.

Mas parece que Salah definiu seu destino ao se transferir para o Campeonato Turco, mais precisamente para o Trabzonspor, dando início a um novo capítulo em sua carreira esportiva.

Sobre essa transferência, Ben Harburg comentou em sua conta oficial no "X": "Ele foi para a liga certa. A Liga Saudita Profissional não é o lugar apropriado para passar as férias da aposentadoria".















