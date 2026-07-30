O presidente da Federação Indonésia de Futebol, Erick Thohir, anunciou que mantém seu apoio ao polêmico plano do presidente da Fifa, Gianni Infantino, de vender uma fatia de bilhões de dólares dos direitos comerciais da Copa do Mundo, ignorando a crescente oposição global.

Thohir, que também é dono do clube inglês Oxford United, que disputa a primeira divisão, afirmou em declarações à rede "Sky News" a necessidade de seguir adiante com a criação da empresa "Fifa Forward Enterprise", avaliada em 20 bilhões de dólares, considerando que ela proporcionará o financiamento necessário para o desenvolvimento do futebol em seu país.

Thohir disse: "O futebol indonésio passou por uma transformação radical nos últimos três anos e melhorou de forma notável. O ranking da seleção nacional subiu da 174ª posição para a 118ª, e precisamos de financiamento para dar continuidade a esse desenvolvimento".

Thohir havia assinado no ano passado um acordo com Infantino para a criação de um centro da Fifa na capital, Jacarta, num movimento que ambos descreveram na ocasião como "um dia histórico para o futuro do futebol no Sudeste Asiático e no Leste Asiático".

Análises apontam que a ampliação da Copa do Mundo de 48 para 64 seleções, ideia defendida por Infantino, pode dar à Indonésia a chance de se classificar para o Mundial com base em seu ranking atual.

Em resposta às acusações de que a Fifa estaria entregando as joias do esporte mais popular do mundo a um punhado de investidores influentes, o presidente da Federação Indonésia destacou que várias federações nacionais já adotaram medidas comerciais semelhantes em suas ligas e competições domésticas.

A posição indonésia surge num momento em que o apoio popular a Infantino é praticamente nulo desde a revelação do projeto no início da semana, quando o presidente da Federação Tcheca, David Trunda, esteve entre os poucos que se mostraram dispostos a apoiá-lo, antes que suas declarações provocassem amplas críticas dentro do futebol doméstico de seu país.