Os sucessos alcançados pela seleção marroquina não surgiram do nada; por trás deles há uma visão clara e um investimento governamental contínuo no futebol nos últimos anos, o que transformou os “Leões do Atlas” em uma das seleções mais destacadas do mundo, inclusive na Copa do Mundo de 2026.

Após a classificação para as quartas de final ao derrotar o Canadá, Ibrahim Díaz não hesitou em dedicar a vitória ao monarca marroquino, o rei Mohammed VI, afirmando: “A primeira coisa que quero fazer é dedicar esta vitória a Sua Majestade, o rei Mohammed VI, pelo apoio que nos oferece”.

Díaz não foi o único a destacar o papel da liderança marroquina, segundo reportagem do jornal AS que enfatizou a grande influência do Complexo Mohammed VI no desenvolvimento do futebol marroquino.

O jornal espanhol afirmou nesta quarta-feira que os astros dos Leões do Atlas colocam “o apoio do rei no topo das razões do sucesso, diante dos grandes investimentos que o Reino injeta no futebol, como parte de uma estratégia que visa utilizar o esporte mais popular do país para reforçar os sentimentos de orgulho e pertencimento nacional”.

E acrescentou: “Essa política gerou um sentimento generalizado de orgulho pelas conquistas da seleção marroquina, tanto dentro do reino quanto entre os membros da diáspora marroquina no exterior, como também aconteceu na última edição da Copa do Mundo no Catar”.

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O dinheiro, por si só, não garante o sucesso

Ela enfatizou que “o dinheiro por si só não garante o sucesso, pois a estratégia da Federação Real Marroquina de Futebol se baseia em um complexo esportivo de ponta inaugurado em 2019 nos arredores de Rabat, que leva o nome do rei Mohammed VI. O complexo está localizado na região de Al-Ma’moura, na cidade de Salé, ocupa uma área de 35 hectares e abriga também uma academia de futebol, e é considerado um centro integrado de alto rendimento, cujo nível não fica atrás dos melhores centros de formação do mundo, incluindo o centro francês de Clairefontaine, visto como um dos segredos do sucesso do futebol francês nos últimos anos, cujos ex-alunos enfrentarão o Marrocos nas quartas de final”.

O complexo conta com 11 campos de grama natural, sintética e mista, incluindo um campo coberto com as especificações regulamentares, além de um centro de medicina esportiva, um hospital e uma clínica completa que oferece serviços de odontologia, fisioterapia e reabilitação.

Além disso, conta com hotéis e vilas de luxo destinadas às 27 seleções nacionais masculinas e femininas, bem como às seleções visitantes, além de um centro de conferências, piscinas olímpicas, quadras de futsal e a sede administrativa da Federação Real Marroquina de Futebol. Ela revelou: “O custo de construção da Cidade de Futebol Mohammed VI é estimado em cerca de 55 milhões de euros, e ela é composta por cinco edifícios distribuídos em torno de uma grande praça central.

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A herança do Real Madrid e da Espanha

E explicou que a herança do Real Madrid e do futebol espanhol contribui, de certa forma, para fortalecer as capacidades da Academia Mohammed VI, por meio da contratação, pelo Marrocos, de vários profissionais de renome.

E concluiu: “Trabalham nas instalações da Federação Marroquina vários treinadores, muitos deles espanhóis, como Jorge Vilda, técnico da seleção feminina. O Marrocos é, de fato, uma potência mundial, e contar com uma elite dos melhores formadores de talentos foi um fator essencial, já que atraiu treinadores do Real Madrid, como Abian Perdomo, que era responsável pelo treinamento e pela metodologia no Real Madrid antes de aceitar a proposta marroquina, além de outros da Federação Espanhola. Hoje, essa estratégia se manifesta claramente na Copa do Mundo”.

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