O diretor técnico Dévy Rigaux já havia conversado com um jogador antes de optar pelo Feyenoord: “Graças a ele, estou bem preparado”

Dévy Rigaux realizou algumas pesquisas preliminares antes de decidir vir para a Holanda. Isso ficou claro em uma entrevista detalhada concedida pelo novo diretor técnico do Feyenoord ao jornal Het Nieuwsblad.

A chegada de Rigaux ao Feyenoord já havia sido anunciada recentemente, mas seu contrato entra oficialmente em vigor a partir de 1º de junho. Na segunda-feira, o belga de 38 anos aproveitou uma coletiva de imprensa para se apresentar, ocasião em que também abordou a situação do técnico Robin van Persie.

Em conversa com o Het Nieuwsblad, ele revela que já teve contato extensivo com um jogador antes de decidir vir para o Feyenoord. “Fiz muitas ligações antes. Então, estou bem preparado”, começa ele.

Ele queria principalmente obter informações sobre o novo diretor-geral do Feyenoord, Robert Eenhoorn. Por isso, procurou o AZ, o antigo clube de Eenhoorn. “Conversei longamente com Jordy Clasie e Maarten Martens, entre outros”, revela ele.

“Mas é legal que o Feyenoord tenha coragem de contratar um belga de 38 anos. Para mim, o Feyenoord é comparável ao Club Brugge. Lá também se trata de vencer e revender talentos. Além disso, a duração do meu contrato (três anos, red.) e as responsabilidades que me propõem mostram que eles realmente me querem.”

“Em termos de torcida, aliás, o Feyenoord é ainda maior que o Club Brugge e, em termos familiares, também faz sentido”, afirma Rigaux. “Embora eu tenha precisado convencer mais minha esposa do que a mim mesmo. Mas ela percebeu rapidamente que eu queria dar esse passo.”

A mudança de Bruges para Roterdã vai exigir um tempo de adaptação. “Vai ser preciso me adaptar. Manter o equilíbrio na minha família será meu maior desafio daqui para frente. Mas quando faço algo, me dedico totalmente. Em Roterdã, podem ficar tranquilos: vou me dedicar de corpo e alma.”