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FC Bayern München v VfB Stuttgart - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

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O diretor esportivo do Bayern de Munique: hesitei em abrir a mensagem de Olise com medo do Real Madrid!

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الس bastidores emocionantes na ligação do craque francês com o Merengue

Enquanto o nome de Michael Olise era o mais comentado como a grande contratação do Real Madrid neste verão, o Bayern de Munique viveu momentos de verdadeira preocupação, que atingiram o ápice durante a troca de mensagens entre o jogador e o clube bávaro. 

Max Eberl, diretor esportivo do Bayern, revelou pela primeira vez os bastidores daquele período agitado e falou sobre uma mensagem de WhatsApp de Olise que o fez hesitar antes de abri-la, com medo de que fosse um pedido de saída para Madri.

Eberl afirmou, em declarações ao jornal alemão "Bild", que a estrela francesa (24 anos), apesar de todos os fortes rumores que o ligavam a uma transferência para o Santiago Bernabéu, nunca lhe pediu para deixar o Bayern de Munique.

Eberl disse: "Olise nunca me pediu, nem uma única vez, para deixar o Bayern de Munique e se transferir para o Real Madrid; ainda assim, o medo existia".

O diretor esportivo do Bayern de Munique relatou a história que resume o clima de tensão vivido pela diretoria do clube bávaro durante o período da última Copa do Mundo.

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E acrescentou, rindo: "Michael me enviou uma mensagem pelo WhatsApp durante a Copa do Mundo. Hesitei por um instante antes de abri-la. Eu não tinha certeza se ele realmente iria falar comigo sobre o assunto do Real Madrid. Mas era uma foto com Manu Koné, que eu havia contratado para o Gladbach no passado, com um desenho de coração embaixo; os dois me mandavam suas saudações dos Estados Unidos".

E prosseguiu: "Perguntei a Michael depois se ele gostaria de usar a camisa número 11 na próxima temporada, mas ele quis manter o número 17. Essa era a nossa forma de comunicação, a minha e a do Michael, então estava sempre tudo bem".

Eberl encerrou a polêmica sobre o futuro de Olise, cujo contrato termina em 2029, afirmando que o Bayern quer renovar seu contrato e que não há nenhuma cláusula de rescisão em seu vínculo.

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E concluiu: "Michael evoluiu de forma excepcional conosco. Vamos nos sentar e conversar sobre os próximos passos no momento certo. Ele ainda tem três anos de contrato, e gostaria de reforçar que não há cláusula de rescisão. Deixem-me esclarecer: até o próximo verão, saberemos se ele deseja renovar ou não".

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