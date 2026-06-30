O diretor da KNVB, Nigel de Jong, tira uma conclusão contundente após a eliminação da seleção holandesa contra o Marrocos na Copa do Mundo

Para Nigel de Jong, o sentimento predominante é de decepção após a eliminação da seleção holandesa na Copa do Mundo de 2026. O diretor da KNVB viu a Oranje ser eliminada pelo Marrocos já nas oitavas de final, em uma disputa decisiva de pênaltis.

De Jong: “Ainda estamos todos muito emocionados, porque acabamos de perder a partida para o Marrocos. Então, ‘decepção’ é a palavra que melhor descreve o momento”, começa De Jong em entrevista à NOS. “Precisamos lidar com isso de maneira positiva, juntos. Vamos voltar para o hotel agora. Vamos nos reunir e precisamos encerrar isso da melhor forma possível, por mais difícil que seja.”

De Jong reitera que o objetivo era chegar às semifinais e que havia a ambição de se tornar campeão do mundo. “Dissemos isso juntos antes do torneio. Infelizmente, não conseguimos. Sim, estamos muito longe disso. Essa é a conclusão. Temos que ser honestos quanto a isso. É um fato.”

O repórter da NOS, Jeroen Stekelenburg, pergunta então ao diretor de Futebol de Elite se a eliminação precoce também tem consequências para Ronald Koeman como técnico da seleção. “Na minha opinião, estabelecemos acordos muito claros antes do torneio. Especialmente no que diz respeito à posição do técnico da seleção e de sua comissão técnica. Avaliaremos esses acordos após o torneio. Agora entramos na fase de avaliação.”

De Jong não quer se adiantar aos acontecimentos neste momento. “O mais importante é que superemos bem a decepção. Quando você entra no vestiário e vê os membros da comissão técnica e os jogadores, as emoções estão à flor da pele. É claro que estamos decepcionados por termos sido eliminados tão cedo, quando esperávamos algo diferente.”

Koeman foi questionado anteriormente se ele próprio estaria pensando em se demitir, mas preferiu não responder à pergunta.