Compartilhar Siga GOAL no Google

O Liverpool recebeu um impulso importante em sua busca por solidez defensiva: Deco, diretor esportivo do Barcelona, abriu oficialmente as portas para a transferência definitiva de Ronald Araujo para Anfield. O uruguaio se tornou peça fundamental da defesa de Andoni Iraola desde que chegou por empréstimo em agosto, ajudando o Liverpool a entrar de vez na disputa pelo título da Premier League.

Publicidade

Deco confirma opção de compra de 47 milhões de libras após recuperação de Araujo em Liverpool

O Barcelona está disposto a autorizar a saída definitiva de Araujo quando terminar seu empréstimo de uma temporada ao Liverpool. O diretor esportivo Deco confirmou que o Liverpool tem uma opção de compra de 47 milhões de libras, embora o defensor de 27 anos ainda precise acertar as condições pessoais do contrato antes que qualquer negociação seja concluída.

Araujo aceitou uma redução salarial para deixar o Camp Nou em agosto , depois de ter dificuldades para encontrar ritmo na Espanha. Escalado predominantemente como lateral-direito pelo técnico Andoni Iraola, ele ajudou a levar o Liverpool ao quarto lugar na tabela da Premier League.

Nos oito jogos da liga em que Araujo atuou pelo lado direito, o Liverpool sofreu apenas seis gols. Metade deles veio na derrota por 3 a 0 para o Manchester City, após a expulsão de Ryan Gravenberch.

Dirigente do Barcelona elogia adaptação do ex-capitão

Em entrevista à rádio catalã Tot Costa, Deco, ex-meia do Chelsea e da seleção de Portugal, expressou sua satisfação pessoal ao ver o ex-capitão do Barcelona recuperar a boa forma na Inglaterra.

Publicidade Publicidade

“Acho que, com Ronald, tanto [o auxiliar] Bojan [Krkic] quanto eu passamos por muita coisa com ele nos últimos anos”, disse Deco. “Pessoalmente, estou feliz por ele. Além do futebol, trabalhamos no Barcelona: queremos o melhor para o clube, temos que vencer, queremos o melhor elenco. Mas, no fim das contas, acompanhamos o que acontece e também queremos construir relações.

Tópicos relacionados

Alternativa Linear SportyNet ✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal. ✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora. ✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

“Ronald foi capitão nos últimos anos. Ele passou por momentos difíceis no clube , mas também por momentos felizes. Nos últimos anos, foi um dos líderes e ídolos do Barcelona. Por isso, voltamos um pouco à dinâmica: a dinâmica em campo não era a melhor para ele. Ele toma a própria decisão, nós a respeitamos, e o técnico também.

“E, para nós, o mais importante, acima de tudo, é ver um jogador que se recuperou, que está feliz e que vive uma fase positiva na carreira esportiva. Se, mais adiante, ele decidir ficar lá, existe uma opção de compra por parte do Liverpool, já que eles sabem perfeitamente o que têm ou não de fazer, e acredito que tomarão a decisão no momento certo.”

Publicidade

Barcelona pode se beneficiar financeiramente se Liverpool acionar cláusula

Embora o Barcelona valorize as contribuições de Araujo durante sua passagem pelo Camp Nou, Deco reconheceu que a venda do defensor beneficiaria financeiramente o clube catalão, desde que o Liverpool chegue a um acordo com o próprio jogador.

“Se tudo seguir esse caminho, Ronald estiver bem, feliz e decidir ficar lá, porque eles também precisam negociar com ele, já não será apenas uma questão de pagar a cláusula para que seja bom para nós”, continuou Deco. “Ficaremos felizes por vários motivos: porque as coisas deram certo, porque Ronald está feliz, porque foi bom para nós. Ele nos ajudou durante o período em que esteve no Barcelona.

Publicidade

“E, além disso, deu continuidade à carreira esportiva sem dificuldades. Sem dificuldades e feliz, porque o futebol é um pouco assim. Às vezes, a fase não é das melhores, mas ainda queremos que alguém tenha sucesso quando chegar a hora. E, claro, se o dinheiro entrar, isso também não cairia mal. Então, vamos ver. Há uma data-limite para ele exercer a opção, como acontece conosco quando contratamos jogadores por empréstimo. Depois, é possível tentar negociar, trabalhar em um acordo. Vai depender da nossa situação, do jogador, de algumas coisas naquele momento.”

Liverpool terá prazo decisivo para fechar contratação definitiva

O Liverpool tem até um prazo determinado para acionar a cláusula de compra de 47 milhões de libras, o que dá a Iraola e à direção do clube o restante da temporada para avaliar a regularidade de Araujo. Se optar pela contratação, o Liverpool ainda precisará negociar os termos de um novo contrato com o uruguaio, que aceitou um salário menor para viabilizar o empréstimo inicial.

Publicidade

Para o Barcelona, a situação permanece em aberto até o fim desse prazo. Se o Liverpool não acionar a opção a tempo, os dois clubes ainda poderão voltar a negociar, dependendo das circunstâncias do Barcelona e da vontade de Araujo ao fim da temporada.