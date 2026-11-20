Deco confirma opção de compra de 47 milhões de libras após recuperação de Araujo em Liverpool
O Barcelona está disposto a autorizar a saída definitiva de Araujo quando terminar seu empréstimo de uma temporada ao Liverpool. O diretor esportivo Deco confirmou que o Liverpool tem uma opção de compra de 47 milhões de libras, embora o defensor de 27 anos ainda precise acertar as condições pessoais do contrato antes que qualquer negociação seja concluída.
Araujo aceitou uma redução salarial para deixar o Camp Nou em agosto, depois de ter dificuldades para encontrar ritmo na Espanha. Escalado predominantemente como lateral-direito pelo técnico Andoni Iraola, ele ajudou a levar o Liverpool ao quarto lugar na tabela da Premier League.
Nos oito jogos da liga em que Araujo atuou pelo lado direito, o Liverpool sofreu apenas seis gols. Metade deles veio na derrota por 3 a 0 para o Manchester City, após a expulsão de Ryan Gravenberch.
Dirigente do Barcelona elogia adaptação do ex-capitão
Em entrevista à rádio catalã Tot Costa, Deco, ex-meia do Chelsea e da seleção de Portugal, expressou sua satisfação pessoal ao ver o ex-capitão do Barcelona recuperar a boa forma na Inglaterra.
“Acho que, com Ronald, tanto [o auxiliar] Bojan [Krkic] quanto eu passamos por muita coisa com ele nos últimos anos”, disse Deco. “Pessoalmente, estou feliz por ele. Além do futebol, trabalhamos no Barcelona: queremos o melhor para o clube, temos que vencer, queremos o melhor elenco. Mas, no fim das contas, acompanhamos o que acontece e também queremos construir relações.
Tópicos relacionados
“Ronald foi capitão nos últimos anos. Ele passou por momentos difíceis no clube, mas também por momentos felizes. Nos últimos anos, foi um dos líderes e ídolos do Barcelona. Por isso, voltamos um pouco à dinâmica: a dinâmica em campo não era a melhor para ele. Ele toma a própria decisão, nós a respeitamos, e o técnico também.
“E, para nós, o mais importante, acima de tudo, é ver um jogador que se recuperou, que está feliz e que vive uma fase positiva na carreira esportiva. Se, mais adiante, ele decidir ficar lá, existe uma opção de compra por parte do Liverpool, já que eles sabem perfeitamente o que têm ou não de fazer, e acredito que tomarão a decisão no momento certo.”
Barcelona pode se beneficiar financeiramente se Liverpool acionar cláusula
Embora o Barcelona valorize as contribuições de Araujo durante sua passagem pelo Camp Nou, Deco reconheceu que a venda do defensor beneficiaria financeiramente o clube catalão, desde que o Liverpool chegue a um acordo com o próprio jogador.
“Se tudo seguir esse caminho, Ronald estiver bem, feliz e decidir ficar lá, porque eles também precisam negociar com ele, já não será apenas uma questão de pagar a cláusula para que seja bom para nós”, continuou Deco. “Ficaremos felizes por vários motivos: porque as coisas deram certo, porque Ronald está feliz, porque foi bom para nós. Ele nos ajudou durante o período em que esteve no Barcelona.
“E, além disso, deu continuidade à carreira esportiva sem dificuldades. Sem dificuldades e feliz, porque o futebol é um pouco assim. Às vezes, a fase não é das melhores, mas ainda queremos que alguém tenha sucesso quando chegar a hora. E, claro, se o dinheiro entrar, isso também não cairia mal. Então, vamos ver. Há uma data-limite para ele exercer a opção, como acontece conosco quando contratamos jogadores por empréstimo. Depois, é possível tentar negociar, trabalhar em um acordo. Vai depender da nossa situação, do jogador, de algumas coisas naquele momento.”
Liverpool terá prazo decisivo para fechar contratação definitiva
O Liverpool tem até um prazo determinado para acionar a cláusula de compra de 47 milhões de libras, o que dá a Iraola e à direção do clube o restante da temporada para avaliar a regularidade de Araujo. Se optar pela contratação, o Liverpool ainda precisará negociar os termos de um novo contrato com o uruguaio, que aceitou um salário menor para viabilizar o empréstimo inicial.
Para o Barcelona, a situação permanece em aberto até o fim desse prazo. Se o Liverpool não acionar a opção a tempo, os dois clubes ainda poderão voltar a negociar, dependendo das circunstâncias do Barcelona e da vontade de Araujo ao fim da temporada.