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O dinheiro fala mais alto! Manchester United se prepara para roubar "alvo do Barcelona"

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A crise financeira atinge a Catalunha

O Manchester United entrou com força na disputa pela contratação do promissor lateral-esquerdo espanhol Jorge Salinas, principal alvo do Barcelona para reforçar seu setor defensivo esquerdo, em um desdobramento surpreendente que pode frustrar os planos do clube catalão de contratar o jogador cântabro de 19 anos.

O jornal espanhol "Sport" apontou que o Manchester United definiu Salinas como plano alternativo para reforçar o lado esquerdo de sua defesa, após o impasse na negociação por Lewis Hall, jogador do Newcastle de 21 anos, cujo clube se recusa a vendê-lo ao Manchester United, considerado um concorrente direto na Premier League.

Pagar a multa rescisória

O Barcelona não se esqueceu de Jorge Salinas, pois, apesar de o diretor esportivo Deco concentrar seus esforços em reforçar o ataque, enfraquecido pelas saídas de Robert Lewandowski e Marcus Rashford, e pela possibilidade de transferência de Ferran Torres ao Paris Saint-Germain, a posição de lateral-esquerdo ainda continua sendo uma das posições que necessitam de reforço urgente antes do fechamento da janela de transferências de verão.

A negociação por João Cancelo se aproximou da conclusão, enquanto a negociação pelo lateral cântabro travou de forma notável nas últimas semanas, a ponto de o Manchester United entrar com força na disputa pelo jogador que já era procurado por Barcelona e Atlético de Madrid há semanas.

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Carrick admira Salinas

O Manchester United voltou seus olhos para Jorge Salinas, a quem acompanhou de perto durante o Campeonato Europeu Sub-19 disputado no País de Gales em julho passado, quando a seleção espanhola conquistou o título continental em uma atuação notável.

A diretoria do Manchester United demonstrou grande admiração pelo jogador de 19 anos, e acredita que ele está totalmente pronto para se juntar ao time principal imediatamente, onde disputará uma vaga como titular com Luke Shaw, o lateral-esquerdo inglês propenso a lesões recorrentes que afetaram seu nível nas últimas temporadas.

Segundo vários veículos de imprensa na Inglaterra, o técnico Michael Carrick já concordou com a contratação do jogador caso não seja alcançado um acordo definitivo com o Newcastle pela contratação de Lewis Hall.

A grande diferença financeira ameaça o Barcelona

Vale lembrar que o Manchester United, ao contrário do Barcelona, que sofre com uma sufocante crise financeira, está disposto a pagar integralmente o valor da multa rescisória no contrato do jogador cântabro, de 16 milhões de euros, sem qualquer negociação ou protelação.

Já o clube catalão, por sua vez, apresenta uma proposta modesta de no máximo apenas 8 milhões de euros, divididos em 6 milhões de euros como valor fixo e 2 milhões como valores variáveis vinculados a metas específicas, além de oferecer alguns jovens jogadores por empréstimo ao Racing Santander para reduzir o custo da negociação e facilitar as conversas.

Salinas prefere o Barcelona

Apesar da grande diferença financeira entre as duas propostas, o Barcelona possui uma vantagem competitiva importante, que é o fato de o próprio Salinas sonhar em vestir a camisa azul e grená na próxima temporada, e preferir a transferência para o Camp Nou a qualquer outro destino, incluindo o Manchester United.

Contudo, essa vantagem pode não ser suficiente caso o Manchester United decida acionar oficialmente a multa rescisória, o que obrigaria o Racing Santander a aceitar a proposta sem qualquer negociação, e colocaria Salinas diante de uma decisão difícil entre seu sonho catalão e a realidade financeira atraente da Premier League.

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