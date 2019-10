O dia que Jorge Jesus ironizou o Real Madrid: 'Comigo teria sido 10 a 0'

Derrotado pelos merengues por apenas 1 a 0, em 2007, Belenenses voltou para Portugal com 'triunfo moral' na bagagem

Nem o mais otimista torcedor do esperava por um goleada por 5 a 0 diante do numa semifinal da . Um placar elástico que, em , fez lembrar uma antiga provocação de Jorge Jesus, ainda no comando do Belenenses, ao poderoso .

Quer acompanhar jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Convidado a participar do popular Troféu Teresa Herrera em 2007, o tradicional clube de Lisboa teve pela frente os merengues, que na época eram dirigidos pelo alemão Bernrd Schuster e tinham no elenco diversos craques, entre eles Casillas, Sérgio Ramos, Marcelo, Sneijder, Robben, Robinho, Van Nistelrooy e Raúl.

A partida disputada no Municipal do Riazor, em Coruña, no dia 8 de agosto, foi bastante equilibrada. Mesmo sem grandes nomes na equipe, Jesus conseguiu segurar um empate sem gols até quase o apito final. Robinho, aos 43 minutos do segundo tempo, estragou um feito que seria histórico e decretou a suada vitória espanhola por 1 a 0.

Na imprensa portuguesa, o resultado foi visto como um "triunfo moral" do Belenenses, sobretudo depois de Schuster ter menosprezado publicamente o amistoso. JJ, sempre polêmico e irônico, não deixou por menos e rebateu as palavras do adversário.

"Fomos mais time. O Real Madrid, com os jogadores que tem, joga poucochinho. É preciso jogar mais. Se não o faz, o problema é do treinador. Com os jogadores dele, teria vencido o jogo por 10 a 0", disparou o português, na coletiva de imprensa.

Há quem diga ainda que Jorge Jesus chegou a dizer praticamente o mesmo frente a frente com Schuster, desta vez na porta do vestiário do Real.

Mais artigos abaixo

"Ei, Schuster, 1 a 0? Solo isso? Yo, com tu equipa, teria vencido por 10 a 0. 10", teria dito JJ, numa mistura de português e espanhol e mostrando o número 10 com as mãos.

A folclórica história envolvendo Belenenses e Real Madrid voltou a ser assunto em Portugal não somente por causa da vitória esmagadora do Flamengo em cima ao Grêmio, mas principalmente porque tem sido frequente a repercussão de personalidades do futebol brasileiro a dizer que Jesus, por exemplo, é obrigado a ganhar tudo, treina uma verdadeira seleção e tem o trabalho de apenas distribuir os coletes aos jogadores.