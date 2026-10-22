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Sergen Yalcin foi apresentado oficialmente como o novo técnico da seleção da Turquia, com contrato de quatro anos. O ex-meio-campista substitui Vincenzo Montella e descreveu a nomeação como o dia mais importante de sua carreira.

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Yalcin assume a seleção da Turquia com contrato de quatro anos

A Federação Turca de Futebol (TFF) apresentou oficialmente Sergen Yalcin como novo técnico da seleção da Turquia no Centro de Concentração e Treinamento das Seleções Nacionais Riva Hasan Dogan. Yalcin assinou um contrato de quatro anos durante uma cerimônia oficial realizada no Salão de Conferências Orhan Saka.

O presidente da TFF, Ibrahim Ethem Haciosmanoglu, conduziu a apresentação, que marca o retorno de um técnico turco ao comando da seleção após cinco anos.

Yalcin substitui o técnico italiano Vincenzo Montella, que deixou o cargo em comum acordo com a federação.

Presidente da TFF destaca dever nacional e união

Ao falar na cerimônia de assinatura, o presidente da TFF, Haciosmanoglu, ressaltou que a nomeação foi motivada pelo orgulho nacional, e não por negociações financeiras. "Hoje, após um intervalo de cinco anos, sentimos a alegria e o orgulho de voltar a confiar nossa seleção a um técnico turco", afirmou Haciosmanoglu.

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"O fato de nosso técnico não ter priorizado questões financeiras ao aceitar essa função é um importante sinal de sua dedicação à nossa seleção."

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"Sergen Yalcin é um dos nomes mais valiosos revelados pelo futebol turco... Acreditamos que onde há união, há força", acrescentou o dirigente da TFF.

Yalcin chama nomeação de "dia mais importante da minha carreira"

Yalcin, que atuou diversas vezes pela Turquia durante a carreira como jogador, expressou profunda gratidão à diretoria da TFF por lhe confiar a reformulação da seleção. "Durante minha carreira como jogador, vesti com orgulho a camisa da seleção turca muitas vezes", recordou Yalcin.

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"Hoje é o dia mais importante da minha carreira. Estamos falando de algo que está acima de todos nós."

"Espero que tenhamos dias de muito sucesso daqui para a frente... Vamos realmente precisar de união", afirmou o técnico de 53 anos.

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Nova era começa para a seleção turca

Com o contrato de quatro anos assinado, Yalcin e sua comissão técnica começarão imediatamente a preparação para os próximos jogos oficiais da Turquia.

Após a entrevista coletiva oficial, o presidente da TFF, Haciosmanoglu, entregou a Yalcin uma camisa personalizada da seleção, encerrando a cerimônia.

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Yalcin agora acompanhará jogadores que atuam no país e no exterior enquanto prepara sua primeira convocação.