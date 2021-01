O dia em que Edílson se "apresentou" ao Real Madrid na campanha do Mundial do Corinthians

Esnobado pelo vice-presidente merengue, o Capetinha fez os dois gols alvinegros para o jogo

7 de janeiro de 2000 está marcado na história do como o dia em que Edílson Capetinha teve atuação de gala contra o . O empate válido pelo daquele ano foi um dos grandes jogos da carreira do “desconhecido” jogador corintiano.

A história do duelo começou antes do apito inicial. Edílson, na preparação para o jogo, teria prometido dar uma caneta a Christian Karembeu, volante do Real e campeão mundial pela em 1998, mas isso nunca foi confirmado. Segundo o jogador, o que aconteceu foi que, em uma conversa com vampeta, ele havia dito que o francês era “ruim para caramba”.

Fato é que a “esnobada” de Edílson repercutiu na imprensa e chegou no Real Madrid. Juan Onieva, então vice-presidente merengue, não deixou barato e desdenhou do atacante, dizendo não conhecê-lo e que ele “precisaria de três vidas para chegar ao mesmo nível de Karembeu”.

No dia do jogo o clima entre as equipes já era quente. Pilhado, Edílson participava de todas as jogadas ofensivas do , que acabou começando atrás no placar. Aos 19 minutos do primeiro tempo, Roberto Carlos bateu uma falta e Anelka desviou para o gol de Dida.

Mas Edílson, em sua noite inspirada, precisou de 10 minutos para empatar o marcador. Índio lançou para Luizão, que esperava na entrada da área. O atacante ganhou da marcação e mandou para o camisa 10 alvinegro que, livre pela direita, encheu o pé e marcou.

E então, no segundo tempo, um dos lances mais emblemáticos da história do Corinthians. Aos 18 minutos, Ricardinho mandou a bola para o Capetinha na direita. O camisa 10 limpou a marcação de Roberto Carlos e aplicou a famosa caneta em Karembeu, na sequência bateu firme no gol de Iker Casillas.

Na narração do jogo, Luciano do Valle fez questão de apresentar Capetinha ao vice-presidente merengue - e a quem mais não o conhecesse. “Eu sou Edílson, o Capeta!”, disse o narrador, “Dois para o Corinthians, um para o Real Madrid. Muito prazer, muito prazer, vai buscar lá dentro”.

Antes do apito final, o Real Madrid conseguiu empatar a partida e ainda teve a chance de virar, mas Dida defendeu o pênalti batido por Anelka, autor do segundo gol merengue. A vitória não veio no segundo jogo do Timão no Mundial, mas ninguém apagou o brilho da noite de Edílson.

Depois, o Corinthians ainda venceu o Al-Nassr na fase de grupos, antes da disputa da grande final, contra o . Além do título, Edílson conquistou também a Bola de Ouro, dada ao melhor jogador do torneio.